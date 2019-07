Goffin start goed in Wimbledon en klaart de klus in drie sets tegen Klahn DMM

20u02 1 Wimbledon Ook David Goffin is vandaag met succes aan zijn avontuur op Wimbledon begonnen. Onze landgenoot haalde het in drie sets met drie keer 4-6 van de Amerikaan Bradley Klahn. In de volgende ronde wacht de Fransman Jeremy Chardy (ATP-81).

Vorig jaar ging hij er in de eerste ronde nog uit op Wimbledon, maar nu is David Goffin met vertrouwen naar Londen afgezakt. De Luikenaar haalde in het voorbereidingstoernooi in Halle nog de finale tegen Roger Federer. Het moest Goffin sterken in de overtuiging dat er dit jaar meer dan een vroege uitschakeling inzit op het gras van de All England Club.

Met Bradley Klahn alvast een haalbare kaart. Goffin speelde nog nooit tegen zijn Amerikaanse leeftijdsgenoot. In de eerste games was het dus aftasten, al moest Klahn wel enkele breakpunten van Goffin wegwerken. Bij een 3-3-stand moest Klahn dan toch toegeven: 3-4 voor onze landgenoot. Goffin had z’n kloofje beet en in het beslissende deel van de eerste set kon hij die ook behouden. Klahn behield wel zijn opslagspel, maar bij 4-5 kon Goffin zijn eerste setpunt afronden.

Meteen daarna ging Goffin in de tweede set door op zijn elan. Hij snoepte Klahn vroeg zijn opslagspel af en speelde soeverein verder. De Amerikaan probeerde aan te klampen, maar door de sterke opslag van Goffin had Klahn weinig kans op herstel. Goffin stoomde door naar 4-5 en rondde de tweede set vlotjes af. Twee keer 4-6.

Bleef de derde set over om het helemaal af te maken. Klahn had even een toiletpauze nodig, maar kwam daarna wel goed terug in de match. De Amerikaan wou zijn laatste strohalmen grijpen. Het lukte hem om Goffin bij te houden tot 3-3. Daarna had onze landgenoot zijn breakpunt opnieuw beet. Net als in de eerste twee sets was dat voldoende om de partij te beslissen. Opnieuw werd het 4-6.