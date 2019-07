Goffin over kraker tegen Djokovic: "Ik zal opportunistisch moeten zijn", Serviër ziet kwartfinale als een uitdaging GVS

09 juli 2019

20u13

Bron: Belga 0 Wimbledon David Goffin (ATP 23) kijkt op het Centre Court van de All England Club in de ogen van 's werelds nummer één Novak Djokovic. De 28-jarige Luikenaar gaat tegen de Servische titelverdediger en viervoudig winnaar op het Londense gras op zoek naar een plaats in de halve finales van Wimbledon. "Ik zal een fantastische match moeten spelen als ik wil stunten", blikt Goffin vooruit.

"Het probleem met Djokovic is dat je vaak lange rally's hebt, maar de belangrijke punten draaien meestal in zijn voordeel uit. Hij is gewoon net iets preciezer en agressiever dan de rest", aldus Goffin over zijn 32-jarige opponent. "Ik zal dus heel precies en agressief moeten spelen. Maar ik zal ook opportunistisch moeten zijn, want veel kansen geeft Djokovic niet weg.”

Na een moeilijk seizoensbegin staat Goffin onder stoom. Eerst was er die hoopgevende derde ronde tegen Rafael Nadal (ATP 2) op Roland Garros, nadien verloor de Luikenaar de finale van het ATP-toernooi in Halle tegen Roger Federer (ATP 3). "Ik zit in een goede periode. De set die ik nam tegen Nadal in Parijs was het begin van iets moois. Sindsdien speel ik goed en met vertrouwen. Tegen Djokovic zal ik ook opnieuw alles geven.”

Djokovic: “Dit wordt een uitdaging”

Vijftienvoudig grandslamwinnaar Djokovic staat al 250 weken onafgebroken op de eerste plaats in de ATP-ranking. In de onderlinge ontmoetingen leidt "Nole" met vijf zeges op zes confrontaties. Maar de laatste keer, op het Masters 1000-toernooi van Monte Carlo in 2017, trok Goffin aan het langste eind. "Op de grote momenten staat hij er altijd. Goffin heeft ervaring in zo'n duels en zal zich niet zomaar opzij laten zetten. We hebben heel vaak samen getraind en kennen elkaar goed. Goffin heeft een prima techniek en speelt heel erg zuiver", blikte Djokovic vooruit op de kwartfinale.

"Het is de eerste keer dat we tegen elkaar spelen op gras. Ik zal hem uit zijn comfortzone moeten halen. David is een van de snelste spelers op het circuit en hij kan het evenwicht behouden op lastige ballen. Deze kwartfinale wordt een uitdaging.”