Goffin opent tegen Amerikaan op Wimbledon, zware brok voor Bemelmans LPB

28 juni 2019

11u32

Bron: Belga 0 Tennis Deze voormiddag is geloot voor Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. David Goffin opent op het Londense gras tegen de Amerikaan Bradley Klahn. Voor Ruben Bemelmans wacht met drievoudig grandslamkampioen Stan Wawrinka een zware brok. Steve Darcis neemt het op tegen de Duitser Mischa Zverev.

David Goffin (ATP 23) neemt het in de eerste ronde van Wimbledon op tegen de Amerikaan Bradley Klahn (ATP 89). De 28-jarige Luikenaar heeft op het Engelse gras amper punten te verdedigen. Vorig jaar sneuvelde hij immers al in de eerste ronde tegen de Australiër Matthew Ebden. Het wordt voor Goffin de eerste ontmoeting met leeftijdsgenoot Klahn. Bij winst speelt Goffin, die het 21ste reekshoofd is, tegen de Fransman Jeremy Chardy (ATP 81) of de Slovaak Martin Klizan (ATP 54).

Ruben Bemelmans (ATP 171), op de hoofdtabel via de kwalificaties, kende bij de loting weinig meeval met Stan Wawrinka (ATP 19). De 34-jarige Zwitser won al drie grandslams (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 en US Open 2016) en staat er opnieuw na flink wat blessureleed. Op Wimbledon raakte hij wel nooit voorbij de kwartfinale. Bemelmans speelde één keer eerder tegen de drie jaar oudere Wawrinka. In 2015 won de Zwitser op de US Open in drie sets van de Limburger.

Steve Darcis (ATP 230), die geniet van een beschermde ranking, staat tegenover de Duitser Mischa Zverev (ATP 119). De 35-jarige ‘Shark’ klopte de 31-jarige Duitser bij hun enige eerdere duel, in 2011 op gravel in San Marino.

Topreekshoofd Novak Djokovic (ATP 1), die zijn titel verdedigt, opent tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 57). Roger Federer (ATP 3) begint zijn jacht op een negende Wimbledontitel tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 87). Rafael Nadal (ATP 2) start tegen de Japanse qualifier Yuichi Sugita (ATP 258).

Meer over ATP

sport

sportdiscipline

tennis

sportevenement