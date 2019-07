Goffin klopt Franse vriend Chardy en staat zonder setverlies in derde ronde op Wimbledon XC

03 juli 2019

15u21 0 WImbledon David Goffin (ATP 23) staat zonder setverlies in de derde ronde op Wimbledon. Onze landgenoot rekende eenvoudig af met de 32-jarige Fransman Jérémy Chardy (ATP 81): 6-2, 6-4 en 6-3.

Jérémy Chardy heeft geen geheimen voor David Goffin. De twee kunnen goed met elkaar opschieten en ze speelden recent nog samen het dubbeltoernooi van Rome. “Hij heeft een harde slag en een goede service. Soms kan het heel snel gaan bij hem, maar hij maakt geregeld ook veel fouten. Ik zal alleszins goed moeten opletten”, klonk het vooraf bij de Luikenaar.

Goffin kende vandaag een prima start en ging meteen door de opslag van zijn Franse ‘copain’. Nadien forceerde de Belg bij een 4-2-stand een nieuwe break. Goffin, die zijn opslagspelletjes makkelijk won, sleepte zo eenvoudig de eerste set in de wacht: 6-2.

In het tweede bedrijf begon de service van Chardy beter te draaien. Met tweemaal 40-0 kwam de Fransman 2-1 voor, maar vervolgens moest hij na een felbevochten game andermaal zijn opslag inleveren. Toeschouwer Dick Norman zag het vanop de tribune gebeuren.

Een sterke Goffin bleef het gaspedaal induwen. Chardy probeerde tegen te spartelen, maar zag hoe onze landgenoot telkens zijn service wist te behouden. Zo zette ‘La Goff’ ook de tweede set -met iets meer moeite- naar zijn hand: 6-4.

In het derde bedrijf ging Goffin door op zijn elan. Hij moest wel één break toestaan, maar liep ondanks dat uit naar een 3-1-voorsprong. En die bonus gaf hij niet meer weg. Ook de derde en laatste set was dus een prooi voor Goffin (6-3), die in de volgende ronde uitkomt tegen Daniil Medvedev (ATP 13) of Alex Popyrin (ATP 101).