Geen Wimbledon dit jaar: organisator schrapt prestigieus grandslamtoernooi wegens coronavirus GVS

01 april 2020

17u07 2 Wimbledon Wimbledon gaat dit jaar niet door. Dat heeft organisator All England Club zopas gemeld. Het prestigieuze grandslamtoernooi zou op 29 juni starten, maar daar steekt de coronacrisis een stokje voor. Het is de eerste annulatie van het grastoernooi in Londen sinds de Tweede Wereldoorlog. De WTA en ATP melden overigens dat er niet getennist wordt tot minstens 13 juli. De US Open (24 augustus-13 september) blijft wel hoop koesteren.

“Met grote spijt melden wij de annulatie van Wimbledon 2020 vanwege onze bezorgdheid over de volksgezondheid”, luidt de verklaring. “De 134ste editie wordt daarom van 28 juni tot en met 11 juli 2021 gespeeld. De gezondheid en veiligheid van iedereen was het allerbelangrijkste in deze beslissing, alsook onze bredere verantwoordelijkheid om deze wereldwijde uitdaging aan te pakken.” Wie al een kaartje had voor deze zomer, krijgt zijn of haar geld terug en krijgt de kans om tickets te kopen voor volgend jaar. Daarover zal de organisatie nog communiceren.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt Wimbledon(@ Wimbledon) link

“Dit is een beslissing die we niet lichtzinnig hebben opgenomen”, stelt Ian Hewitt, voorzitter van de All England Club. “Het volledig afgelasten is de beste oplossing, nu kunnen we ons concentreren op hoe we middelen van Wimbledon kunnen gebruiken om mensen in onze lokale gemeenschappen en ver daarbuiten te helpen.” De organisatie wil zich dus inzetten in de strijd tegen het virus. “We zijn al begonnen met het verdelen van medisch apparatuur en het aanbieden van onze faciliteiten.”

Daglicht

De directie van Roland Garros besliste eerder het Parijse grandslamtoernooi op gravel met vier maanden te verschuiven naar september. Wimbledon naar het najaar verplaatsen was echter geen evidentie en zou de Londense organisatie met heel wat praktische problemen opzadelen. Zo is de kalender al overvol en is er na de zomer ook minder lang daglicht, terwijl het op Wimbledon de gewoonte is tot tien uur ‘s avonds te tennissen. Daarom dus de beslissing om het volledig af te gelasten.

Overigens wordt meteen het hele seizoen tot minstens 13 juli geannuleerd. Toernooien zoals Rosmalen, Stuttgart, Queen’s, Halle, Mallorca, Eastbourne, Nottingham en Birmingham - die traditioneel wordt bekeken als voorbereidstoernooien op Wimbledon - worden ook geschrapt.

US Open

De US Open blijft hoop koesteren. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint normaliter op 24 augustus en eindigt op 13 september. “We begrijpen de unieke omstandigheden waarin organisator All England Club vertoefde om Wimbledon te schrappen”, klinkt het in een persmededeling. “De United States Tennis Association (USTA) heeft wel nog steeds het plan om de US Open te laten doorgaan op de oorspronkelijke data. We volgen de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet en we zijn voorbereid op alle onvoorziene gebeurtenissen. Elke beslissing zal hoe dan ook gemaakt worden met de gezondheid van de tennissers, tennissters, fans en iedereen die bij het toernooi betrokken is als hoogste prioriteit.”

An update on the 2020 US Open: pic.twitter.com/RWERrYUrky US Open Tennis(@ usopen) link