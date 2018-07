Geen kwartfinale voor Van Uytvanck op Wimbledon, 'Ali' sneuvelt in drie sets tegen Russin Kasatkina in achtste finales TLB

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wimbledon De achtste finales zijn het eindstation geworden voor Alison Van Uytvanck (WTA 47) op Wimbledon. De 24-jarige 'Ali' moest na drie sets haar meerdere erkennen in de 21-jarige Russin Daria Kasatkina (WTA 14). In de kwartfinales neemt Kasatkina, getraind door de Belg Philippe Dehaes, het op tegen de Duitse Angelique Kerber (WTA 10).

Vorige week speelde Van Uytvanck al tegen Kasatkina in het Engelse Eastbourne. Onze landgenote verloor in drie sets, maar ze kon amper serveren door een probleem aan de heup. De Vilvoordse mocht dus wel met vertrouwen vooruitkijken naar haar duel in de achtste finales. En ze begon ook prima. 'Ali' ging snel door de opslag van haar Russische opponente en kwam zo 2-0 voor. Maar Kasatkina liet zich niet van de wijs brengen.

De Russin won op haar beurt twee spelletjes en het nummer 14 van de wereld bracht de score zo in evenwicht. De servicebreaks volgden elkaar daarna in sneltempo op, waardoor de speelsters elkaar bij 5-5 nog in evenwicht hielden.

Van Uytvanck kwam toen echter in de problemen. Ze gaf opnieuw drie breakkansen weg en bij het laatste was het ook raak voor Kasatkina: 5-6. De Russin, die met veel vertrouwen stond te tennissen, kon het daarna afmaken op haar eigen opslag. Ze kwam ook 0-30 voor, maar Van Uytvanck herpakte zich en bracht de score alsnog in evenwicht. De beslissing moest vallen in de tiebreak en Van Uytvanck toonde zich uiteindelijk het koelbloedigst.

Kasatkina wint tweede set

Kasatkina verloor de eerste set door een dubbele fout op een cruciaal moment en van die opdoffer moest ze duidelijk even bekomen. Van Uytvanck kreeg in het eerste spelletje van de tweede set meteen twee breakpunten, maar die werkte de Russin nog weg. Maar het bleek slechts uitstel van executie. Bij 1-1 ging onze landgenote wél door de service van haar opponente, maar lang kon 'Ali' daar wel niet van genieten. Door een onnodige fout van Van Uytvanck bracht de Russin de score weer in evenwicht: 2-2.

Er slopen gaandeweg iets te veel foutjes in het tennis van Van Uytvanck. Bij haar eerste opslag ging het al te vaak mis en ze stapelde de ongedwongen fouten op. Kasatkina, die haar niveau wél kon oprikken, profiteerde daar optimaal van. Van Uytvanck kon nog amper één spelletje winnen, de Russin haalde de tweede set binnen met 3-6.

Veer breekt in derde set

Kasatkina hield haar niveau ook aan in de derde en beslissende set. Ze liep meteen uit tot 0-2 en Van Uytvanck oogde wat vermoeid. De Russin haalde steevast de bovenhand in de lange rally's, tot frustratie van onze landgenote. Kasatkina liep uit tot 1-4 en dan brak de veer helemaal bij de Vilvoordse. 'Ali' kreeg een 2-6 aangesmeerd, maar mag het toernooi toch met opgeheven hoofd verlaten. Kasatkina treft in de volgende ronde de Duitse Angelique Kerber (WTA 10).