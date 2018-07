Geen Andy Murray op Wimbledon: tweevoudig kampioen kondigt forfait aan Redactie

01 juli 2018

18u01 2 Wimbledon Aan de vooravond van het begin van Wimbledon heeft Andy Murray aangekondigd dan toch forfait te geven voor het derde grandslamtoernooi van het seizoen. "Wedstrijden die vijf sets kunnen duren komen een beetje te vroeg in het herstelproces", stelt de tweevoudige Wimbledon-winnaar (2013 en 2016) op Facebook.

De voormalige nummer 1 van de wereld stond bijna een jaar aan de kant vanwege een slepende heupblessure. De 31-jarige Schot maakte onlangs op Queen's zijn langverwachte rentree, maar verloor direct in de eerste ronde. Deze week sneuvelde hij in Eastbourne in de tweede ronde.

"Het is met een zwaar gemoed dat ik dit aankondig", aldus Murray. Naar eigen zeggen heeft hij in de voorbije tien dagen toch "een aanzienlijke vooruitgang geboekt op training en in wedstrijden".

Gisteren verklaarde Murray nog dat hij onder voorbehoud zou meedoen aan Wimbledon. "Als ik me niet goed voel als ik 's ochtends opsta, dan speel ik niet. Ik bekijk het heel erg van dag tot dag", zei hij toen in Londen.

Murray (ATP 156) zou het in de eerste ronde opnemen tegen de Fransman Benoit Paire (ATP 48). Hij wordt op de hoofdtabel vervangen door Jason Jung (ATP 154) uit Taiwan. Murray zal zich nu concentreren op het hardcourtseizoen, dat na Wimbledon van start gaat.

Serena Williams "blij verrast" met statuut van reekshoofd

Serena Williams, tot voor haar zwangerschap het nummer één op de WTA-ranking, is "blij verrast" met het statuut van reekshoofd dat de organisatoren van Wimbledon haar hebben toegekend. Dat heeft de tennisster vandaag op een persconferentie gezegd. Het grandslamtoernooi op gras begint morgen.

De 36-jarige Amerikaanse heeft dan ook een Wimbledonverleden om trots op te zijn: zij won het tornooi in Londen al zeven keer. Door haar het 25e reekshoofd te maken, ontwijkt Williams een klepper in de eerste ronde.

In september vorig jaar beviel Serena van een dochtertje. Door haar afwezigheid op het circuit was ze bij haar rentree teruggevallen tot plaats 181. Een zo laag geklasseerde speelster heeft theoretisch geen recht op het statuut van reekshoofd.

Op Roland Garros, waar Serena haar rentree in het grandslamcircuit maakte, werd haar enkele weken geleden die gunst niet verleend. Dat Wimbledon dit wel deed, verbaast Williams niet. "Ik weet dat Wimbledon zijn eigen weg bewandelt. Dat is wat dat toernooi ook zo speciaal maakt." Serena beloofde meteen "haar best" te zullen doen, want de beslissing van de organisatoren is "erg, erg nobel, eerlijk en cool".