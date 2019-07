Fognini excuseert zich na ‘bomuitspraak’, maar riskeert zware boete AB

07 juli 2019

14u24

Bron: Belga 0 Wimbledon Fabio Fognini (ATP 10) heeft zich geëxcuseerd na zijn hoogst ongelukkige uitspraken gisteren op Wimbledon. De 32-jarige Italiaan riep toen tijdens zijn verloren derde ronde tegen de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP 94) dat "hij hoopte dat er eens bom zou ontploffen op Wimbledon". Dat was effectief gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Fognini was duidelijk erg gefrustreerd op het moment van zijn uitspraak en bezeerde zijn hand tot bloedens toe wanneer hij zijn racket op de grond kapotsloeg.

"Er is gisteren iets gebeurd op het terrein", begon de Italiaan zijn verontschuldiging. "Als iemand zich beledigd voelt, zeg ik sorry. De meeste tijd op het terrein voel je je gefrustreerd. Ik was logischerwijs niet tevreden met mijn prestatie op dat moment, omdat ik wist dat ik een goede kans had om de partij te winnen."

Fognini zal hoogst waarschijnlijk een zware boete krijgen van de organisatie. Hij riskeert ook uitsluiting voor de komende twee grandslamtoernooien vanwege terugkerend slecht gedrag. Op de US Open in 2017 kreeg hij al eens een boete van 96.000 dollar voor het uitschelden van een vrouwelijke scheidsrechter. Die boete zou gehalveerd worden indien hij zich de daaropvolgende twee jaar zou gedragen, maar indien dat niet het geval was zou hij een schorsing van twee grandslamtoernooien bovenop de boete krijgen.

Ook op Wimbledon is hij niet aan zijn proefstuk toe. In 2014 kreeg hij een boete van 27.500 dollar na een reeks van overtredingen van het reglement in zijn eerste ronde.

De organisatie van Wimbledon durft streng te straffen. Dat bewees het donderdag al toen de Australiër Bernard Tomic zijn volledig prijzengeld moest inleveren na een ondermaatse prestatie in zijn eerste ronde tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Dat was volgens de wedstrijdleiding onprofessioneel.