Flipkens kent weinig moeite met Sloveense en bereikt tweede ronde op het heilige gras GVS

01 juli 2019

19u05

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wimbledon Kirsten Flipkens (WTA 103) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op Wimbledon. Onze 33-jarige landgenote nam in twee sets de maat van de Sloveense Dalila Jakupović - veertig plaatsen lager gerangschikt. Het werd 1-6 en 3-6.

Na een nerveus begin en het wegwerken van een vroege breakkans, draaide Flipkens op volle toeren. Bij een 1-2-stand was de eerste break een feit, even later ging ze opnieuw door de opslag van Jakupović. 1-6 na 29 minuten tennis. Een hapje.

Ook in de tweede set verliep alles volgens plan. Flipkens vergaarde onmiddellijk een 0-2-voorsprong en stoomde door naar een 1-5-kloof. Jakupović stribbelde echter nog even tegen en ging door de service van de Belgische. Flipkens zocht even naar haar beste niveau, maar pakte de overwinning na een nieuwe break: 3-6 in set twee.

In de tweede ronde neemt ze het op tegen de winnares van het duel tussen Hsieh Su-Wei (WTA 29) en Jelena Ostapenko (WTA 39). Zij spelen straks nog.