Federer - Nadal en Djokovic - Bautista Agut zijn halve finales - Mertens ligt eruit in kwartfinale dubbel



10 juli 2019

Federer niet zonder moeite

Roger Federer (ATP 3) heeft zich voor de dertiende keer in zijn carrière geplaatst voor de halve finales op Wimbledon. De Zwitserse legende versloeg in zijn kwartfinale de Japanner Kei Nishikori (ATP 7) na twee uur en 39 minuten tennis in vier sets (4-6, 6-1, 6-4 en 6-4).

Federer liet zich verrassend in het eerste spelletje van de wedstrijd zijn opslag ontfutselen en kwam dat in de eerste set niet meer te boven. Nishikori won met 6-4, maar stond in de tweede set nergens. Federer stoomde door naar 6-1 setwinst. In een spannende derde set ging het gelijk op tot 3-3, toen Federer opnieuw door de opslag van de Japanner ging. De Zwitser maakte het met 6-4 af. In de vierde set ging het opnieuw goed op en neer. In het negende spelletje viel de beslissing. Nishikori verloor zijn opslag en Federer mocht serveren voor de wedstrijd. Zijn eerste wedstrijdbal volstond voor opnieuw 6-4.

Het is voor de bijna 38-jarige Federer de dertiende keer dat hij de halve eindstrijd op het Londense gras bereikt. Acht keer won hij Wimbledon ook, waarvan een laatste keer in 2017.

Bautista Agut voor eerst in halve finale grandslam

De Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 22) heeft zich geplaatst voor de halve finales. Hij versloeg de Argentijn Guido Pella (ATP 26) met 7-5, 6-4, 3-6 en 6-3. Voor de 31-jarige Bautista Agut is het zijn eerste halve finale op een grandslam. Eerder dit jaar tekende hij met een kwartfinale op de Australian Open al voor een persoonlijke mijlpaal. Op Wimbledon was een achtste finale (in 2015 en 2017) tot dusver zijn beste resultaat. Bautista Agut schakelde op weg naar de laatste vier onder meer Steve Darcis (ATP 221), die opgaf in de tweede ronde, en de Russische topper Karen Khachanov (ATP 9) uit.

Guido Pella was tot voor deze Wimbledon nog nooit voorbij de derde ronde van een grandslam geraakt. De 29-jarige Argentijn klopte de voorbije week onder anderen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8), vorig jaar nog finalist in Londen, en de Canadees Milos Raonic (ATP 17), runner-up in 2016. Roberto Bautista Agut neemt het in de halve finales op tegen de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1). Die klopte David Goffin (ATP 23) met 6-4, 6-0 en 6-2.

Nadal plaatst zich voor halve finale en komt daar Federer tegen

Rafael Nadal (ATP 2) staat voor de zevende keer in de halve finales. De 33-jarige Spanjaard klopte woensdag in zijn kwartfinale de Amerikaan Sam Querrey (ATP 65) na twee uur en negen minuten tennis in drie sets (7-5, 6-2 en 6-2). Nadal komt in de halve finale zijn eeuwige rivaal Roger Federer tegen. Het wordt het 41e duel tussen beide legendes. Nadal won tot dusver 24 keer van de Zwitser, Federer was omgekeerd zestien keer de sterkste. Op gras kwamen ze elkaar slechts drie keer tegen, waarvan een laatste keer in de finale in 2008. Toen won Rafael Nadal. De overige twee ontmoetingen op gras, eveneens in de finale van Wimbledon (in 2006 en 2007), werden gewonnen door Federer.

Avontuur van Murray en Serena Williams in gemengd dubbel is voorbij

Het gezamenlijke avontuur van de tennistoppers Andy Murray en Serena Williams in het gemengd dubbelspel op Wimbledon is voorbij. Het illustere gelegenheidsduo bleek in de derde ronde niet opgewassen tegen de Braziliaan Bruno Soares en de Amerikaanse Nicole Melichar. Soares en Melichar, het eerste reekshoofd, zegevierden na anderhalf uur tennis in drie sets (6-3, 4-6 en 6-2). In de beslissende set konden Murray en Williams het sterke spel uit de tweede set niet meer voortzetten, de fanatieke steun van het publiek op Court 2 ten spijt.

Soares en Melichar spelen in de kwartfinales tegen de Nederlander Matwé Middelkoop en de Chinese Yang Zhaoxuan. Zij versloegen eerder op de dag de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell en de Amerikaanse Jennifer Brady in drie sets (6-2, 6-7 (5/7) en 6-4).

Elise Mertens grijpt naast halve finale in dubbelspel

Elise Mertens ligt uit het dubbelspel op Wimbledon. Aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka verloor ze in de kwartfinales. Mertens en Sabalenka, die het zesde reekshoofd vormden, gingen op court twee van de All England Club onderuit tegen de Taiwanese Su-Wei Hsieh en de Tsjechische Barbora Strycova. Het werd 6-4 en 6-2 na een uur tennis. Mertens miste zo de kans op een revanche. Strycova schakelde de 23-jarige Limburgse immers ook al uit in de achtste finales van het enkeltoernooi.

In de halve finales nemen Strycova en Hsieh het op tegen de Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic, het topreekshoofd op het gras in Londen. Babos en Mladenovic versloegen Mertens en Sabalenka vorige maand in de halve eindstrijd op Roland Garros. Daarna pakten ze ook de titel op het gravel in Parijs.