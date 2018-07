Federer na sensationele vijfsetter uitgeschakeld op Wimbledon, Nadal moet erg diep gaan tegen Del Potro LPB

11 juli 2018

22u44

Bron: Belga 12 Wimbledon Roger Federer zal zijn titel op Wimbledon niet verlengen. De Zwitser moest in de kwartfinale na een vijfsetter buigen voor de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, het achtste reekshoofd in Londen. Het werd 2-6, 6-7 (5/7), 7-5, 6-4, 13-11. Federer won Wimbledon liefst acht keer.

Roger Federer won vanmiddag zijn 35ste set op rij op Wimbledon, maar leed nadien zijn eerste setverlies sinds zijn (verloren) halve finale tegen de Canadees Milos Raonic in 2016. Vorig jaar pakte de Zwitser de titel zonder setverlies en ook in deze editie had hij in zijn eerste vier duels nog geen set afgestaan. 'FedExpress' leek op weg naar een eenvoudige zege, maar Anderson dwong de Zwitserse tennislegende in het defensief en bracht de bordjes in evenwicht. De 32-jarige Zuid-Afrikaan gaf op eigen opslag nauwelijks iets weg.

Bij 11-11 in een nagelbijtende vijfde set sloeg Federer de eerste dubbele fout van de match en moest hij zijn opslagspel inleveren. Anderson verzamelde op eigen opslag twee matchpunten en verzilverde het eerste meteen. Om door te stoten naar de finale, moet Anderson voorbij Milos Raonic (ATP 32) of de Amerikaan John Isner (ATP 10). De Zuid-Afrikaan staat voor het eerst in de halve finale op Wimbledon. Zijn beste resultaat op de All England Club was de vierde ronde (2014, 2015 en 2017). Vorig jaar verloor Anderson de finale van de US Open tegen de Spanjaard Rafael Nadal.

De 36-jarige Federer is de uittredende kampioen op Wimbledon. Hij mikte dit jaar op een negende titel (na 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017). Naast acht keer eindwinnaar (een record) was hij ook drie keer verliezend finalist (in 2008, 2014 en 2015). Voor het eerst sinds 2011 bereikt Federer de halve finale niet.

Anderson: "Ik ben sprakeloos"

"Dit is de mooiste overwinning uit mijn tenniscarrière", zei de 32-jarige Anderson na afloop. "Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Dit was een heel speciale wedstrijd. Ik schakelde Roger Federer uit. Dat zal ik me voor de rest van mijn leven herinneren. Voor zo'n resultaat zwoeg ik al mijn hele leven. Hiervoor stop ik dagelijks zoveel energie in mijn training. Ik wilde in de positie komen om dit mogelijk te maken. Ik ben ontzettend blij."

De Zuid-Afrikaan staat voor het eerst in de halve finales op de All England Club. "Maar hier stopt het niet voor mij. Ik geef mezelf een unieke kans om zondag de finale te spelen. Er resten me hopelijk nog twee matchen op Wimbledon", aldus Anderson, die voor deze stunt nog geen set van Federer kon afsnoepen. "Toen ik 2-0 in het krijt stond, ben ik blijven vechten. Ik sleepte mezelf erdoorheen en ging steeds beter spelen. Ik zat in de juiste flow en bleef mezelf moed inpraten. Ik overtuigde me ervan dat dit mijn dag zou zijn. Die instelling heb je nodig als je tegen Federer speelt. Als je twijfelt, zoals ik deed in de eerste set, maak je geen schijn van kans."

Roger Federer: "Ik kom volgend jaar terug"

"Op een dag dat ik mijn beste tennis nodig had, slaagde ik er niet in het boven te halen", analyseerde de 36-jarige Federer. "Ik voelde me goed, maar ik had geen superdag. Vooral achter de baseline was ik niet helemaal op mijn gemak. Ik heb er niet echt een verklaring voor, maar ik voelde me niet helemaal 100 procent. Ik voelde me mentaal niet vermoeid en het lag ook niet aan mijn tegenstander. Het was een van die dagen dat ik de klus zonder mijn beste tennis moest klaren. Dat is niet gelukt en dat is teleurstellend."

"Ik voelde me in het begin goed. Ik speelde gevarieerd en gedisicplineerd. Maar nadien kon ik hem niet verrassen. Ik kon niet genoeg doen om hem in de fout te dwingen. Het was niet slecht vandaag, gewoon een beetje matig. Dat gebeurt wel vaker, maar daar kom ik meestal ook mee weg. Ik kon mijn niveau niet opkrikken. Op een dag dat het nodig was, slaagde ik er niet in mijn beste tennis boven te halen."

"De teleurstelling is groot, vooral omdat ik in de derde set twee matchpunten had. Anderson sloeg gewoon zo hard, waardoor het moeilijk was om in de rally's te komen. Hij deed het gewoon uitstekend. Hij kan vertrouwen op zijn opslag en zijn returns op de tweede opslag, maar dat was geen verrassing. Hij bleef aanklampen en was solide. Op de belangrijke momenten stond hij er ook."

Volgend jaar wil Federer opnieuw voor een negende titel gaan. "Dat is in elk geval het doel. Ik ben hier graag. Ik heb hier goede herinneringen. En mijn helden wonnen hier. Telkens ik hier ben, probeer ik zoals hen te presteren. Dus ook volgend jaar probeer ik hier opnieuw te zijn", sloot Federer de persconferentie af.

Novak Djokovic wel door naar halve finale

Novak Djokovic (ATP 21) kon zich wel plaatsen voor de halve finale. De Serviër was in vier sets te sterk voor de Japanner Kei Nishikori (ATP 28). Na 2u34' stond de 6-3, 3-6, 6-2, 6-2 eindstand op het scorebord van Centre Court. Djokovic neemt het voor een finaleplaats op tegen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 1) of de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 4). De 31-jarige Serviër staat sinds 2005 onafgebroken op de hoofdtabel van Wimbledon. Hij won het prestigieuze grastoernooi in Londen al drie keer: in 2011, 2014 en 2015. Vorig jaar ging 'Nole' er in de kwartfinales uit tegen de Tsjech Tomas Berdych.

Rafael Nadal knokt zich voorbij Juan Martin del Potro naar halve finales

Ook Rafael Nadal heeft zich in een marathonwedstrijd geplaatst voor de halve finales. 's Werelds nummer een nam in zijn kwartfinale op het Londense gras in vijf sets de maat van de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP-4). De 32-jarige Nadal klaarde in een titanenstrijd van 4 uur en 47 minuten de klus op Centre Court. De setstanden waren 7-5, 6-7 (7/9), 6-4, 4-6 en 6-4.

In de andere halve finale neemt de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-8) het op tegen de Amerikaan John Isner (ATP-10). Het Amerikaanse opslagkanon legde in zijn kwartfinale de Canadees Milos Raonic (ATP-32) in vier sets over de knie. Na 2 uur en 42 minuten stonden de 6-7 (5/7), 7-6 (9/7), 6-4 en 6-3 op het scorebord van court 1.

Kirsten Flipkens niet naar kwartfinales gemengd dubbel

Kirsten Flipkens is er dan weer niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het gemengd dubbelspel. Aan de zijde van de Nederlander Robin Haase ging "Flipper" in twee sets onderuit tegen de Colombiaan Juan Sebastian Cabal en de Amerikaanse Abigail Spears, die het tiende reekshoofd vormen.

Na 58 minuten stonden de 6-3 en 6-4 setstanden op het scorebord van court 2. Met de 32-jarige Flipkens sneuvelt de enige Belgische deelnemer aan het gemengd dubbelspel.