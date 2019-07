Federer en Nadal vlot door naar kwartfinale - Nummer één Barty sneuvelt - Serena Williams blijft in de running voor achtste titel GVS

Federer voorbij kansloze Berrettini naar kwartfinale tegen Nishikori

Roger Federer (ATP 3) heeft zich probleemloos geplaatst voor de kwartfinales op Wimbledon. In de vierde ronde rekende de bijna 38-jarige Zwitser in drie sets af met de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 20): 6-1 en twee keer 6-2 na een uur en een kwartier. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Japanner Kei Nishikori (ATP 7), die in zijn vierde ronde vier sets nodig had tegen de Kazach Mikhail Kukushkin (ATP 58): 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4 na 2 uur en 43 minuten.

De 37-jarige Federer mocht de trofee op de All England Club al acht keer in de lucht steken (in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017). Drie keer werd hij runner-up (in 2008, 2014 en 2015). Vorig jaar liet de Swiss Maestro zich in de kwartfinales verrassen door de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.

Konta verrast ex-winnares Kvitova in achtste finales

Johanna Konta (WTA 18) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. De Britse zette in de vierde ronde de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6) opzij in drie sets: 4-6, 6-2 en 6-4. In de kwartfinales wacht de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 54), die het eerder maandag haalde van Elise Mertens (WTA 21).

De 29-jarige Kvitova won Wimbledon in 2011 en 2014. Het zijn haar enige grandslamtitels tot dusver. Begin dit jaar was ze op de Australian Open dicht bij een derde titel maar bleek Naomi Osaka in de finale iets te sterk. Konta bereikte in 2017 in Londen de halve finales.

Sam Querrey mag zich opmaken voor kwartfinale tegen Nadal

Sam Querrey (ATP 65) mag zich voor de derde keer in vier jaar kwartfinalist op Wimbledon noemen. De boomlange Amerikaan (1m98) versloeg in de vierde ronde zijn landgenoot Tennys Sandgren (ATP 94) met 6-4, 6-7 (7/9), 7-6 (7/3) en 7-6 (7/5). In de kwartfinales wacht het Spaanse derde reekshoofd Rafael Nadal (ATP 2). Die won met drie keer 6-2 van de Portugees Joao Sousa (ATP 69).

De 31-jarige Querrey haalde in 2016 voor het eerst de kwartfinales op het Londense gras. Toen botste hij op Milos Raonic. Een jaar later deed hij nog een ronde beter en kon alleen Marin Cilic hem uit de finale houden. In de onderlinge duels met Nadal staat Querrey met 1-4 in het krijt. Ze speelden wel nog nooit tegen elkaar op gras.

Roberto Bautista Agut, boeman van Darcis, staat in kwartfinales

De Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 22) heeft zich voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. Hij versloeg in de vierde ronde de Fransman Benoit Paire (ATP 32) met 6-3, 7-5 en 6-2.

De 31-jarige Bautista Agut had in de tweede ronde Steve Darcis (ATP 221) uitgeschakeld (de Luikenaar gaf op in de derde set) en vervolgens de Rus Karen Khachanov (ATP 9). Zijn tegenstander in de kwartfinales wordt de Argentijn Guido Pella (ATP 26) of de Canadees Milos Raonic (ATP 17).

Het is nog maar de tweede keer dat Bautista Agut de laatste acht op een grandslamtoernooi haalt. Begin dit jaar was hij kwartfinalist op de Australian Open.

Rafael Nadal stoot vlot door naar kwartfinales

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich probleemloos geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. De Spanjaard, het derde reekshoofd, versloeg in de vierde ronde de Portugees Joao Sousa (ATP 69) met drie keer 6-2.

De 33-jarige Nadal mikt op een derde titel in de All England Club. Hij was er de beste in 2008 en 2010 en werd runner-up in 2006, 2007 en 2011. Vorig jaar moest Nadal na een thriller in de halve finale buigen voor de latere winnaar Novak Djokovic.

De Spanjaard won vorige maand voor de twaalfde keer Roland Garros en bracht zijn aantal grandslamtitels (in het enkel) daarmee op achttien. Alleen Roger Federer doet met twintig titels beter. De Zwitser, nummer drie van de wereld, treft in de achtste finale de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 20).

Karolina Muchova staat bij debuut in kwartfinales

Karolina Muchova (WTA 68) heeft bij haar debuut op Wimbledon de kwartfinales bereikt. De 22-jarige Tsjechische versloeg in de vierde ronde haar landgenote en derde reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 3). Na een slijtageslag die drie uur en zestien minuten duurde, haalde Muchova het met 4-6, 7-5 en 13-11.

In de kwartfinales neemt Muchova het op tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 8). Die versloeg de Kroatische Petra Martic (WTA 24) met 6-4 en 6-2. Ook voor de 24-jarige Svitolina is het haar eerste kwartfinale op Wimbledon.

De 27-jarige Pliskova haalde begin dit seizoen de halve finales op de Australian Open en speelde in 2016 de finale van de US Open (tegen Angelique Kerber). Op het gras in Londen raakte ze nog niet voorbij de vierde ronde.

Nummer één Barty naar huis

Ashleigh Barty, het nummer één in het damestennis en recent nog winnares van Roland Garros, heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op Wimbledon. De Australische verloor in drie sets van Alison Riske (WTA 55): 3-6, 6-2 en 6-3.

De 23-jarige Barty won vorige maand met Roland Garros haar eerste grandslamtitel. Ze nam voor de vierde keer deel aan Wimbledon. Een derde ronde vorig jaar was haar beste uitslag tot dusver. Vorige week schakelde de Australische in de tweede ronde Alison Van Uytvanck (WTA 58) uit.

Alison Riske (29) was bij haar acht vorige deelnames aan Wimbledon nooit voorbij de derde ronde geraakt. Ze treft in de kwartfinale, haar eerste op een grandslam, landgenote Serena Williams (WTA 10) of de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 31).

Serena Williams blijft in de running voor achtste titel

Serena Williams (WTA 10) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. De Amerikaanse was in de vierde ronde met twee keer 6-2 te sterk voor de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 31). De 37-jarige Williams neemt het voor een plaats bij de laatste vier op tegen haar landgenote Alison Riske (WTA 55).

Serena Williams won Wimbledon al zeven keer (in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016). Vorig jaar ging ze in de finale onderuit tegen de Duitse Angelique Kerber. Die verloor vorige week in de tweede ronde verrassend tegen de Amerikaanse Lauren Davis.

Williams gaat op het Londense gras voor een 24ste grandslamtitel in het enkelspel. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen van de Australische recordhoudster Margaret Court.