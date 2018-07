Federer en Cilic nemen makkelijk eerste horde, verrassing bij de vrouwen: Stephens moet meteen inpakken DMM

Sloane Stephens is in de eerste ronde van Wimbledon meteen uitgeschakeld. De Amerikaanse nummer 4 van de wereld verloor met 6-1 en 6-3 van de Kroatische Donna Vekic (WTA 55).

Stephens won eind 2017 met de US Open haar eerste grandslamtitel. Onlangs speelde ze op Roland Garros haar tweede grandslamfinale, maar daarin moest ze buigen voor de Roemeense Simona Halep.

Op Wimbledon is het beste resultaat van de 25-jarige Stephens een kwartfinale, in 2013. Twaalf maanden geleden ging ze er net als dit jaar al in de eerste ronde uit (tegen landgenote Alison Riske).

Federer begint overtuigend aan jacht op negende eindzege

Roger Federer (ATP 2) heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. Hij versloeg de Serviër Dusan Lajovic (ATP 58) met 6-1, 6-3 en 6-4. In 1 uur en 19 minuten was de klus geklaard.

De Zwitser, het eerste reekshoofd, speelt in zijn volgende wedstrijd tegen de Slovaak Lukas Lacko (ATP 73) of de Franse qualifier Benjamin Bonzi (ATP 284).

De 36-jarige Federer gaat voor een negende titel op het gras van de All England Lawn Tennis and Croquet Club. Hij won het toernooi al in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017.

Marin Cilic neemt vlot eerste horde

Marin Cilic (ATP 5), vorig jaar finalist op Wimbledon tegen Roger Federer, kende in zijn opener op het Londense gras weinig. De Kroaat versloeg de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 256) met 6-1, 6-4 en 6-4.

In de tweede ronde staat Cilic tegenover de Australische qualifier Jason Kubler (ATP 147) of de Argentijn Guido Pella (ATP 82). Cilic, 29, is het derde reekshoofd. Vorig jaar haalde hij zoals gezegd de finale. Daar botste hij op een veel te sterke Roger Federer (6-3, 6-1, 6-4).