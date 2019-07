Fantasietjes en ruzie met umpire én publiek: Kyrgios spartelt in gekende stijl door eerste ronde MMP

02 juli 2019

18u52

Bron: Sport News Australia 0 Tennis Australisch woelwater Kyrgios had het niet onder de markt tegen zijn landgenoot Jordan Thompson. In een heetgebakkerde vijfsetter haalde hij het uiteindelijk toch. Maar niet zonder - opnieuw - met alles en iedereen amok te maken.

Kyrgios zette meteen de toon voor de wedstrijd toen hij in de eerste set aan een vrouw in het publiek vroeg of ze “wat minder lawaai kon maken”. Ondanks het lawaai won hij de eerste set met 7-6 (7/4). Kyrgios’ fantasietjes wilden maar niet lukken en hij luchtte nog een lading frustratie op een dubieuze call van een official in set twee. “Ik speel hier voor honderdduizenden dollars en de lijnrechter moet geen boete betalen als hij een fout maakt? Dat kan toch niet?”. Thompson won de tweede set met 3-6.

In de derde set zat het spel helemaal op de wagen. Opnieuw kloeg Kyrgios over te veel lawaai vanuit het publiek en maande hij de umpire aan tot actie. “Kom op, doe er iets aan. Mocht ik jouw job doen zou ik eens nadenken of al dat gepraat de spelers niet afleid.” Kyrgios had er duidelijk lak aan en na een heleboel mislukte tweeners probeerde hij dan maar een onderarmse opslag - nota bene op setpunt. Die mislukte en de set ging naar een tiebreak. Daarin voelde Thompson zich bestolen door een call van de umpire en ook hij moest even niet onderdoen voor Kyrgios op verbaal gebied. “Iedere keer wanneer het spannend wordt, worden de lijnrechters strenger”, liet hij zijn ongenoegen blijken. Kyrgios deed er nog een schepje bovenop door na een punt even een ererondje te lopen. Hoogspanning tussen de twee Aussies. Uiteindelijk wist Kyrgios de derde set in de wacht te slepen na een knotsgekke breaker op zijn achtste setpunt 7-6(12/10).

Twitter had plezier in het robbertje tussen de twee Aussies:

Nothing quite like a Nick Kyrgios match. Utterly bonkers. 9-9 in a third set breaker. George Bellshaw(@ BellshawGeorge) link

This match is alternately so superb and so stupid and it's all sublime. #Wimbledon Ben Rothenberg(@ BenRothenberg) link

Nobody puts on a show like Nick Kyrgios.



He takes an absolutely insane third set 12-10 in the tiebreak over Thompson.



One set from a blockbuster second round grudge match against Rafael Nadal.



(Or Sugita, sure.)#Wimbledon Ben Rothenberg(@ BenRothenberg) link

Die derde set had duidelijk veel energie gevraagd van Kyrgios, want in de vierde set werd hij in 18 minuten gebageld door Thompson. 0-6 en een decider in een ware jojo-wedstrijd.

In die beslissende set herpakte Kyrgios zich en gaf hij zijn landgenoot nooit een kans. 6-1 en Kyrgios door naar de tweede ronde. Daarin neemt hij het op tegen de winnaar van Nadal-Sugita.

Enigmatic Nick Kyrgios advances into second round of Wimbledon https://t.co/bDUw33tfiO via @YouTube Video Encyclopedia(@ VideoEncyclope1) link

Fairly clutch moment in the match. Set point in the third. Let’s just keep things simple Ni-#Wimbledon #Kyrgiospic.twitter.com/6oq2aappWl Adam Jones ✍️(@ AdamJonesSJ) link

At 4-5 in the third set and 30-30, a Nick Kyrgios second serve gets called out by the line judge before the umpire corrects the call.



It results in Kyrgios smashing a ball out Court No. 3 and calling the line judges ‘f***ing idiots’



Never change, Nick 😅#Wimbledon #Kyrgios pic.twitter.com/04R1H8FYpP GiveMeSport Tennis(@ GMS_Tennis) link

