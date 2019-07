Ex-nummer één Osaka moet koffers al pakken - Djokovic neemt eerste horde Redactie

01 juli 2019

18u06

Ex-nummer één Osaka al naar huis

Verrassing op Wimbledon: Naomi Osaka (WTA 2) verloor in de eerste ronde van Yulia Putintseva, het nummer 39 van de wereld. De Japanse kreeg een 7-6 (7/4) en 6-2 aangesmeerd. Osaka voelde zich zopas nog verlost dat ze de nummer één op de WTA-ranking kon doorgeven aan Ashleigh Barty. “Nu moet ik niet meer denken aan het verdedigen van mijn eerste plaats”, klonk het. Putintseva speelt in de tweede ronde tegen de Zwitserse Viktorija Golubic - het nummer 81 van de wereld.

Djokovic vlot door

‘s Werelds nummer een Novak Djokovic heeft zich vlot voor de tweede ronde van Wimbledon geplaatst. In 2 uur en 3 minuten nam de 32-jarige Serviër met 6-3, 7-5 en 6-3 de maat van de Duitser Philipp Kohkschreiber (ATP-57).

In de tweede ronde neemt Djokovic het op tegen de Amerikaan Denis Kudla (ATP-111). Die schakelde de Tunesiër Malak Jaziri (ATP-100) met 6-4, 6-1 en 6-3 uit. Djokovic is titelverdediger op Wimbledon en kan het grastoernooi van de All England Club een vijfde keer winnen, na 2011, 2014, 2015 en 2018. In het moderne tijdperk (sinds 1968) deden alleen de Zweed Björn Borg, de Amerikaan Pete Sampras (7 titels) en de Zwitser Roger Federer (8) hem dat voor.

Hulp van Ivanisevic

Er viel nog extra nieuws uit het kamp-Djokovic, want voormalig grasspecialist Goran Ivanisevic staat Djokovic bij op Wimbledon, zo meldt Eurosport. Voorlopig zal de boomlange Kroaat, die Wimbledon in 2001 won, Nole louter op de All England Club mee begeleiden, maar de Servische nummer 1 liet weten ook in de toekomst nog met hem te willen samenwerken.

“Ik ben dankbaar dat Ivanisevic aan mijn kant van het net staat in Wimbledon. En ik hoop dat dit de eerste keer van vele zal zijn.” Naast zijn langdurige samenwerking met Marian Vajda zal de Serviër ongetwijfeld hopen dat de ervaring van Ivanisevic op gras hem naar een vijfde titel zal helpen op Wimbledon en een 16de grandslam in totaal. Djokovic versloeg vorig jaar Kevin Anderson in de finale in Londen.