Elise Mertens staat in kwartfinales dubbelspel - Halep zit bij laatste vier - Muguruza breekt met coach na debacle LPB

09 juli 2019

16u06

Bron: Belga 0

Elise Mertens staat in kwartfinales van dubbelspel

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het vrouwen dubbelspel op Wimbledon.

Met haar Wit-Russische partner Aryna Sabalenka was de Limburgse in de derde ronde te sterk voor de Taiwanese zussen Hao-Ching en Latisha Chang. Ze haalden het met 7-5 en 6-3. De wedstrijd duurde 1 uur en 36 minuten.

In de kwartfinales nemen Mertens en Sabalenka, die het zesde reekshoofd vormen, het op tegen de Roemenen Irina-Camelia Begu en Monica Niculescu of de Taiwanese Su-Wei Hsieh en de Tsjechische Barbora Strycova. Tegen die laatste verloor Mertens maandag in de achtste finales van het enkelspel.

Simona Halep staat voor tweede keer in halve finales

Simona Halep (WTA 7) zit net als in 2014 bij de laatste vier op Wimbledon. De 27-jarige Roemeense klopte de Chinese Shuai Zhang (WTA 50) met 7-6 (7/4) en 6-1.

Halep had gisteren een einde gemaakt aan het sprookje van de 15-jarige sensatie Cori Gauff (WTA 313). Met Shuai Zhang kreeg ze opnieuw een speelster tegenover zich die (in het enkel) amper ervaring heeft in de tweede week van een grandslam. Behalve een kwartfinale op de Australian Open in 2016 raakte Zhang tot dusver nooit verder dan een derde ronde. Haar vijf vorige deelnames aan Wimbledon eindigden zelfs al na een wedstrijd. Maar de voorbije week schakelde de 30-jarige Zhang onder meer reekshoofden Caroline Wozniacki (WTA 19) en Caroline Garcia (WTA 23) uit, net als Yanina Wickmayer (WTA 148). Tegen Halep kon de Chinese de eerste set gelijke tred houden, maar daarna was de veer gebroken.

Simona Halep, het zevende reekshoofd, neemt het voor een plek in de finale op tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 8) of de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 68).

Het is vijf jaar geleden dat Halep de halve finales op Wimbledon bereikte. Toen verloor ze van de Canadese Eugenie Bouchard. In 2016 en 2017 was de kwartfinale het eindstation. Met Roland Garros 2018 heeft ze één grandslamtitel op haar erelijst.

Goffin treft Djokovic morgen om 14 uur op Centre Court

De kwartfinale van David Goffin (ATP 23) op Wimbledon tegen de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) staat woensdagnamiddag als eerste wedstrijd op Centre Court geprogrammeerd. De partij begint om 14 uur Belgische tijd (13 uur in Londen). Aansluitend neemt de Zwitser Roger Federer (ATP 3) het op tegen de Japanner Kei Nishikori (ATP 7).

Op court 1 is het (eveneens vanaf 14 uur) eerst de beurt aan de Argentijn Guido Pella (ATP 26) en de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 22). Daarna kruist de Amerikaan Sam Querrey (ATP 65) de degens met de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2).

Goffin (28) en Djokovic (32) speelden al zes keer tegen elkaar. De Serviër leidt met 5-1, maar verloor wel de laatste ontmoeting, in april 2017 op het Masters 1.000 in Monte Carlo (op gravel). De twee ontmoetten elkaar overigens nog nooit op gras.

Muguruza breekt met coach

Garbine Muguruza heeft een einde gemaakt aan de samenwerking met haar Franse trainer Sam Sumyk. Dat maakte ze vandaag bekend in een tweet. "Enkele woorden om het einde aan te kondigen van een buitengewoon partnership. Twee grandslams en nummer één van de wereld. Ik ben heel erg dankbaar voor de laatste vier jaar. Merci Sam", schrijft de 25-jarige Spaanse.

Few words to announce the end of an Extraordinary ride. 2 Grand Slams and World N 1. Beyond grateful for this last 4 years. Merci Sam Garbiñe Muguruza(@ GarbiMuguruza) link

Sumyk en Muguruza begonnen in 2015 samen te werken. Een jaar later won Muguruza op Roland Garros haar eerste grandslamtoernooi. In 2017 voegde ze daar Wimbledon aan toe. Ze stootte ook door naar de eerste plaats op de wereldranglijst. Sinds 2018 vergaat het Muguruza een pak minder. Ze haalde vorig jaar wel nog de halve finale op Roland Garros, maar won slechts één WTA-titel in Monterrey. Die titel verlengde ze in april, haar eerste (en tot dusver enige) succes in 2019. Vorige week werd de Spaanse op Wimbledon al in de eerste ronde gewipt. Op de ranking is ze weggezakt naar plaats 27.

Sumyk coachte eerder Vera Zvonareva, Victoria Azarenka en Eugenie Bouchard.

Geen kwartfinale voor Vliegen in gemengd dubbel

Joran Vliegen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinale van het gemengd dubbelspel op Wimbledon. Aan de zijde van de Chinese Saisai Zheng verloor Vliegen in de derde ronde van de Britten Evan Hoyt en Eden Silva. Het werd 5-7, 7-6 (7/5), 6-4 na 2u08'. In het mannendubbel verloor de 26-jarige Vliegen vorige week met Sander Gille in de tweede ronde. Het Limburgse paar, vaste waarden in de Davis Cup, ging onderuit tegen de Indiër Divij Sharan en de Braziliaan Marcelo Demoliner.