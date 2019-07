Elise Mertens overwint valse start en wringt zich langs Roemeense naar derde ronde Wimbledon GVS

04 juli 2019

16u07

Bron: Eigen berichtgeving 10 Wimbledon Elise Mertens (WTA 21) zit in de derde ronde van Wimbledon. De beste Belgische speelster had enkel in de eerste set last met de ervaren Roemeense Monica Niculescu (WTA 111): 7-5 en 6-0. De volgende opdracht: de Chinese Wang Qiang, het nummer 15 van de wereld.

R2 Wimbledon: @elise_mertens vs Monica Niculescu 7-5, 6-0.

From 4-5 break down Elise finds another gear and goes into R3, like last year. There she plays Qiang Wang. #Wimbledon Dewulf Filip(@ GraveyardFilip) link

“Ik moet gewoon mijn eigen spel brengen. Agressief tennissen en het punt goed opbouwen”, blikte Elise Mertens aan de vooravond van het duel vooruit. Toch was het opletten: Niculescu won in de voorbereiding nog het toernooi van Ilkley. Dat de Roemeense graag uitpakt met een onorthodoxe slice-forehand, maakte het er niet makkelijker op. “Maar dan kan ze ook geen winners slaan hé.”

Valse start

Het regende meteen breaks. Mertens startte haar partij met een valse noot, maar ook Niculescu leverde haar eerste opslagspel in. De Belgische kon ook haar tweede service niet behouden, waarna de 31-jarige Roemeense de bordjes op 1-3 bracht.

Met tien ongedwongen fouten en twee dubbele fouten in de eerste vijf games was de foutenlast bij Mertens veel te groot. Halfweg de eerste set ruimden die missers plaats voor winners - geen moment te vroeg. Mertens pakte haar eerste servicegame van de namiddag en dwong vervolgens een breakpunt af, maar verzilverde dat niet. On serve ging het zo van 2-4 naar 4-5, waarna Niculescu de eerste set kon uitserveren. De zenuwen sloegen haar echter om het lijf, want in een mum van tijd stond ze 40-0 achter. De eerste van drie breakpunten was de juiste: 5-5 na een hevige strijd.

Alles te herdoen dus, en Mertens was nu de betere van de twee. Onze landgenote ging makkelijk naar 6-5 en zette Niculescu vervolgens stevig onder druk op diens opslag. Na een ellenlang game had haar opponente voldoende kansen om een tiebreak in de wacht te slepen, maar Mertens trok uiteindelijk via één breakkans het laken naar zich toe: 7-5 na serieus puffen en blazen, maar set één was binnen.

Bagel

Aan het begin van het tweede bedrijf liet Mertens zich dit keer niet vangen. Met een love game opende ze de debatten. Niculescu zag af. Het sein voor Elise om door te drukken en onmiddellijk door de opslag van haar tegenstreefster te gaan. Het moeilijkste werk achter de rug - zeker omdat de Roemeense vervolgens twee breakpunten liet schieten. Mertens zat op een comfortabele 3-0.

Niculescu zag sterretjes, vroeg een medische time-out aan, maar die baatte niet. Mertens ging andermaal door haar opslag, liep uit tot 5-0 en smeerde Niculescu vervolgens een bikkelharde bagel aan. 7-5 en 6-0 na 1 uur en 25 minuten tennis.

Chinese Wang

Mertens neemt het in de derde ronde op tegen Wang Qiang, het nummer 15 van de wereld. De Chinese klopte Tamara Zidanšek (WTA 61) in twee korte sets. Tegen de 27-jarige Wang moest Mertens in drie vorige duels, allemaal op hardcourt, telkens in drie sets het onderspit delven. Dit jaar stonden de twee al tegenover elkaar in de zestiende finales van Indian Wells. Daar werd het 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) en 6-3.

In het dubbelspel is Mertens aan zet aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Het duo, halvefinalisten op Roland-Garros, spelen voor een plek in de achtste finales tegen de Japanse Shuko Aoyama en de Servische Aleksandra Krunic.

Mertens is de enige overgebleven dame in Londen, want Alison Van Uytvanck verloor eerder vandaag van ‘s werelds nummer één Ashleigh Barty.