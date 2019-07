Elise Mertens ook in dubbelspel naar tweede ronde op Wimbledon XC

03 juli 2019

18u37

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens heeft zich met de Wit-Russische Aryna Sabalenka geplaatst voor de tweede ronde van het vrouwen dubbelspel op Wimbledon. Het duo, als zesde reekshoofd ingeschat, won met 6-3 en 6-4 van de Russisch-Zweedse tandem Natela Dzalamidze en Cornelia Lister. De match duurde 1 uur en 9 minuten.

Mertens (WTA 5 in dubbel) en Sabalenka (WTA 20), halvefinalisten op de voorbije Roland Garros, spelen voor een plek in de achtste finales de Japanse Shuko Aoyama en de Servische Aleksandra Krunic of de Amerikaanse Kaitlyn Christian en de Sloveense Dalila Jakupovic.

Dinsdag won Elise Mertens (WTA 21) in de eerste ronde van het enkel met 6-2 en 6-0 van de Française Fiona Ferro (WTA 100).