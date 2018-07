Elise Mertens moet koffers pakken op Wimbledon: ervaren Cibulková in twee sets enkele maatjes te groot GVS

07 juli 2018

16u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wimbledon Elise Mertens (WTA 15) heeft het voorbeeld van Alison Van Uytvanck op Wimbledon niet kunnen volgen. Onze Belgische nummer één moest in de derde ronde tegen Dominique Cibulková (WTA 33) het onderspit delven. Het werd 6-2 en 6-2.

De ervaren Slovaakse beloofde een lastige klant te worden voor Elise Mertens. Door de promotie tot reekshoofd van Serena Williams werd ze uit de lijst van geplaatste speelsters geduwd en is dan ook op een missie om te tonen dat ze die status wél verdient. Vóór deze partij stond het trouwens 1-1 in de onderlinge duels, beide wedstrijden werden vorig jaar op hardcourt betwist.

Een kwaaltje?

Het nummer 33 van de wereld maakte haar naam als taaie opponente meteen waar. Bij een 2-1-stand versierde ze drie breakpunten, de laatste was er voor onze landgenote eentje te veel. Vooral de grote foutenlast baarde Mertens zorgen, in de eerste vijf spelletjes tekende ze al voor negen ongedwongen missers. Opvallend: de Belgische droeg een verband net onder de linkerknie, een kwaaltje?

Cibulková bleef alvast bijzonder secuur tennissen, geen enkel moment gaf Mertens de indruk dat ze op de service van de Slovaakse paniek kon zaaien. Integendeel. Cibulková ging zelfs nog een keer door de opslag van de 22-jarige Leuvense. 6-2, werk aan de winkel.

Zware cijfers

Maar de tweede set begon eigenlijk identiek aan de eerste. Opnieuw toverde de 33-jarige een vroege break uit het racket. Mertens versierde direct twee breakkansen om het tij te keren, maar was veel te slordig om de zeldzame kansen daadwerkelijk te verzilveren. Op de koop toe slaagde Cibulková er bij een 4-1-stand nog eens in om de service van onze landgenote af te snoepen.

Met de rug tegen de muur - de Slovaakse mocht serveren voor de match - krikte Mertens haar niveau dan toch wat op. Al mocht haar tegenstreefster zichzelf ook verwijten dat ze op het moment van de waarheid twee dubbele fouten etaleerde. De break was echter slechts een pleister op een houten been, Cibulková maakte het onmiddellijk met een re-break koeltjes af: 6-2, 6-2 na één uur en vijftien minuten. Toch wel een verrassing. Mertens voelde zich in de voorgaande duels op het Londense gras immers als een vis in het water.