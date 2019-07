Elise Mertens heeft drie sets nodig tegen taaie Chinese en bereikt tweede week van Wimbledon AB/GVS

06 juli 2019

15u01

Bron: Eigen berichtgeving 16 Wimbledon Elise Mertens (WTA 21) heeft zich geplaatst voor de achtste finales van Wimbledon. Onze nummer één in het damestennis had het niet onder de markt tegen de Chinese Qiang Wang, het nummer 15 van de wereld. Mertens vierde na drie sets én bijna drie uur tennis: 6-2, 6-7 (9/11) en 6-4. De Tsjechische Barbora Strýcová (WTA 54), die de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 4) uitschakelde, wordt de volgende horde in de tweede week. Het is de eerste keer dat Mertens op het Londense gras de achtste finales haalt.

De toon werd meteen gezet in de eerste game. Mertens mocht beginnen met serveren en moest knokken om haar opslagspel binnen te halen. Vervolgens ging ze door de opslag van Wang. De gedroomde start voor Mertens in haar derde ronde op Wimbledon. Ook het derde spelletje was voor de Leuvense. 3-0 na twintig minuten. De Chinese bleef evenwel niet bij de pakken zitten en vocht terug tot 3-2. Mertens panikeerde niet en pakte met solide tennis haar tweede breakpunt van de set, daarna won ze met overmacht haar eigen opslagspel: 5-2. Ook de laatste game won Mertens met verve: 6-2.

Tiebreak luidt derde set in

Net als in de eerste set was het eerste spel felbevochten. Een mentaal sterke Mertens pakte haar opslagpunt. Vervolgens lieten beide tennissters geen steek vallen op hun service. De intense tweede set met lange rally’s kon alle kanten uit. Zowel Mertens als Wang tennisten op een hoog niveau. Er werd niet door de opslag gegaan: 6-6.

Een tiebreak moest de beslissing brengen. Daarin ging het - naar het beeld van de hele set - gelijk op. Bij een 6-7-stand voor Wang gaf Mertens niet op. Na een rally van dertig shots kwam ze weer op gelijke hoogte. Ook bij 7-8 werkte ze een setpunt weg. Op 9-8 had ze een matchpunt, maar de Chinese had een antwoord klaar en won de tiebreak met 9-11.

Wang mist de breakkansen

Ook in het derde bedrijf gaven de speelsters elkaar geen duimbreedte toe. Met de klok die aangaf dat de partij 2 uur duurde, werd het ook een fysieke strijd. Wang had even verzorging aan de rug nodig, maar was wel de eerste die twee breakkansen wist te versieren. Mertens mepte beide opportuniteiten weg. Dat mocht ze niet veel later nog eens herhalen. De Chinese met twee breakpunten, Mertens met de dubbele reactie. 3-3 na drie kwartier in de derde set, het zegt iets over de intensiteit.

Wang kon het zich stevig beklagen dat ze de vier gouden kansen liet liggen. Nu was het immers de beurt aan Mertens om even door te drukken. Twee breakkansen, iets wat onze 23-jarige landgenote in tegenstelling tot haar opponente wél verzilverde. De weg naar de achtste finales lag helemaal open. Op de eigen service ging ze naar 5-3, waarna ze een matchpunt kreeg op de opslag van Wang. Die bracht geen succes op, maar geen man overboord: op de eigen opslag was het wél raak: 6-4. Een intens potje tennis, de match duurde in totaal 2 uur en 49 minuten.

In de achtste finales komt Mertens de Tsjechische Barbora Strýcová (WTA 54). Het is de eerste keer dat Mertens op het Londense gras de achtste finales haalt.