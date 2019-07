Een week na haar examen scheikunde mept ze haar 24 jaar oudere idool van de baan: het sprookje van CoCo Gauff (15) RS/YP

02 juli 2019

11u59

Bron: AD.nl 4 Wimbledon Een stunt van formaat op dag 1 van Wimbledon: Een meisje van 15 laat de grande dame van het tennis alle hoeken van de baan zien. Venus Williams (39) verliest van Coco Gauff, die makkelijk haar dochter had kunnen zijn.

Eén heel diepe zucht, kort voor de eerste bal. Daarmee leek Cori Gauff, roepnaam Coco, alle spanning uit haar lijf te blazen. Op een uiterst volwassen en imposante manier rekende ze vervolgens af met haar grote idool Venus Williams. “Bedankt voor alles wat je hebt gedaan. Zonder jou had ik hier niet gestaan”, zei ze aan het net tegen haar 24 jaar oudere tegenstandster, die ze net met 6-4, 6-4 naar huis had gestuurd. Even later: “Dat wilde ik haar altijd al zeggen. Ik heb haar eerder ontmoet, maar nu pas durfde ik het.”

Something tells us we'll be looking back at this moment for years to come... . #tennis #sport #wimbledon #london #gauff #instasport 77.7k Likes, 959 Comments - Wimbledon (@wimbledon) on Instagram: "Something tells us we'll be looking back at this moment for years to come... . #tennis #sport..."

“Tegen Venus? Om te trainen?”

Afgelopen vrijdag kreeg ze een bericht van haar manager Tony Godsick. “Venus Williams”, stond erin. “Wat bedoel je, om mee te trainen?”, antwoordde ze. “Nee: eerste ronde”. Het was de grote droom van Gauff, om op Wimbledon een baan te delen met Venus of Serena Williams. De kans was miniem, maar ze zag haar wens vervuld. De jongste qualifier ooit werd gekoppeld aan de oudste vrouw op de draw.

Zonder genade stuurde Gauff de grande dame van het grastennis op Court 1 van het kastje naar de muur. Hoe was het nu mogelijk dat ze bij haar grand slam-debuut, op 15-jarige leeftijd, met zó’n tegenstander, niet het minste beetje zenuwen leek te hebben? “Na ieder punt zei ik tegen mezelf: stay calm. Ik hield mezelf voor dat de lijnen op de baan hetzelfde zijn als anders. Alleen de rest eromheen is wat groter.”

Voor de duvel niet bang

Met ferme klappen vanaf de baseline en zo nu en dan een fijne dropshot of lob, zette ze Williams vanaf het begin klem. De vijfvoudig kampioene (39) zag aan de overkant van het net een meisje dat haar dochter had kunnen zijn. Met een goede kop erop en voor de duvel niet bang. Glijdend over het gras sloeg ze in de eerste set welgeteld twee onnodige fouten.

Williams had al vier grand slams gewonnen voordat Gauff op 13 maart 2004 in Atlanta werd geboren. De familie Williams vormde een bron van inspiratie in huize Gauff, zo vertelde Coco voor het toernooi. “Venus en Serena deden me beseffen dat het mogelijk was, doorbreken. Er waren nooit veel gekleurde tennissers, zeker niet in Noord-Amerika.” Haar nog prille carrière vertoont meer gelijkenissen met die van haar rolmodellen. Ook Gauff werd geïnspireerd door een enthousiaste vader. En ook zij zocht al vroeg hulp bij een gerenommeerde tennisacademie, niet toevallig die van Patrick Mouratoglou, de coach van Serena Williams.

Examen scheikunde

Op haar 13de stond ze in de juniorenfinale van de US Open, als jongste meisje ooit, en tekende ze een contract bij managementbureau Team8 van Roger Federer. De uitnodiging voor het kwalificatietoernooi van Wimbledon nam ze graag in ontvangst, ook al moest ze vorige week tussen de partijen door even een scheikunde-examen afleggen. Ze plaatste zich probleemloos en tikte gisteravond op Court 1 haar idool van de baan. Moeder Candi bleef vanaf de tribune maar foto’s maken, haar man Corey was nu even niet de coach maar een apetrotse vader. “Ik heb voor het eerst gehuild na een gewonnen partij”, zei Gauff. “Geen idee hoe ik me nu voel. Ik leef letterlijk mijn droom.”

Enkele dingen die u nog niet wist over het 15-jarige supertalent:

• Ze heet eigenlijk Cori Gauff - “CoCo” is haar roepnaam en werd geboren op 13 maart 2004. Ze was nog niet geboren toen Venus haar eerste twee Wimbledontitels won

• Ze is de jongste winnares van een eersterondeduel op Wimbledon sinds Jennifer Capriati in 1991.

• Ook haar ouders waren prima atleten: haar vader speelde basketbal bij Georgia State en haar moeder was atlete bij Florida State

• Ze begon te tennissen op haar zeven.

• Ze groeide op in Atlanta, maar woont momenteel in Delray Beach in Florida

• Ze heeft twee sponsors: New Balance en Barilla, een Italiaanse foodketen die ook Roger Federer sponsort