Dubbelavontuur eindigt voor Flipkens in tweede ronde LPB

05 juli 2019

13u45

Bron: Belga 0

Kirsten Flipkens is er aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson niet in geslaagd de derde ronde te bereiken in het dubbelspel op Wimbledon. Flipkens en Larsson, samen het twaalfde reekshoofd, moesten met 6-3, 6-3 de duimen leggen voor de Oekraïens-Amerikaanse tandem Nadiya Kichenok/Abigail Spears. In het enkelspel ging Flipkens (WTA 103) er woensdag in de tweede ronde uit tegen de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 16).

Later op de dag komen ook Elise Mertens, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, en het Belgische duo Alison Van Uytvanck/Greet Minnen nog in actie in het dubbelspel. Bij de mannen komt het dubbelduo Sander Gille/Joran Vliegen in actie.

In het enkelspel is enkel David Goffin (ATP 23) nog actief. De Luikenaar speelt later op de dag zijn derde ronde tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 13).