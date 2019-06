Djokovic voelt zich nog niet helemaal klaar voor Wimbledon Redactie

29 juni 2019

23u07

Bron: AP, Belga 0 Wimbledon De huidige nummer één en titelhouder op Wimbledon, Novak Djokovic, is naar eigen zeggen nog niet klaar om het Londense gras maandag te betreden. De Serviër sleutelt nog aan zijn speelstijl om optimaal te kunnen presteren op de ondergrond.

"Ik ben mijn techniek aan het verfijnen. Ik werk op mijn bewegingen. Ik zoek nog naar het juiste evenwicht op de baan en oefen op het volleywerk. Mijn slagen moeten ingekort worden. Het is heel anders dan mijn stijl op de andere ondergronden", klinkt het.

"Het gras is anders dan andere ondergronden, indoor of buiten. Het is uniek. Volgens mij heb ik meer tijd op de baan nodig om mijn spel te verfijnen, om te begrijpen hoe ik mijn sterktes optimaal kan aanwenden op deze ondergrond. Voor vele spelers vraagt dat veel aanpassingen. Voor iedereen, vooral voor diegenen die er net een seizoen van drie of vier maanden op gravel hebben opzitten", vervolgde de Serviër, die in Zuid-Londen op zoek gaat naar zijn vijfde triomf.

Djokovic bekende dat het vertrouwen dit jaar veel groter is dan vorig seizoen, toen hij nog moeizaam herstellende was van een elleboogoperatie. "Het is een groot verschil. Ook omdat ik dit seizoen Wimbledon aanvat als titelhouder en aanvoerder van de wereldranglijst, terwijl ik vorig jaar ergens in de top twintig stond. Na mijn operatie miste ik regelmaat. De overwinning op Wimbledon was een enorme boost voor mij, en een grote opluchting. Daarna ging alles beter, met Cincinnati en de US Open. Een grandslam kan absoluut iemands carrière in enkele weken omgooien", besloot hij. Djokovic kruist in de eerste ronde de degens met de nummer 57, de Duitser Philipp Kohlschreiber.