Djokovic stoot vlot door, Anderson kent meer moeite om derde ronde te bereiken

03 juli 2019

Bron: Belga 0 Wimbledon Novak Djokovic (ATP 1) staat in de derde ronde van Wimbledon. De Servische titelverdediger versloeg in drie korte sets de Amerikaan Denis Kudla (ATP 111).

In anderhalf uur had Djokovic de 6-3, 6-2, 6-2-overwinning beet op Centre Court.

Om de achtste finales te bereiken, moet Djokovic voorbij de Pool Hubert Hurkacz (ATP 48). Die schakelde de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 59) uit in vier sets.

De 32-jarige Djokovic schreef Wimbledon al vier keer op zijn naam (in 2011, 2014, 2015 en 2018).

Ook de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8), de verliezend finalist van 2018, plaatste zich voor de derde ronde. Hij ging met 6-4, 6-7 (5/7), 6-1 en 6-4 voorbij de Serviër Janko Tipsarevic (ATP 288). Nu wacht de Argentijn Guido Pella (ATP 26).