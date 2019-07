Djokovic op zijn hoede voor snelheid Goffin: “Dit wordt een uitdaging” DMM

08 juli 2019

23u06

Bron: Belga 0 Wimbledon Voor David Goffin (ATP 23) wacht er met titelverdediger en ‘s werelds nummer één Novak Djokovic een bijzonder lastige tegenstander in de kwartfinales van Wimbledon.

De 32-jarige Serviër schreef het toernooi al vier keer op zijn naam (2011, 2014, 2015 en 2018) en prijkt in totaal met vijftien grandslamtoernooien op zijn palmares. Op de All England Club staat hij voor de elfde keer in de kwartfinales.

In de onderlinge duels staat het 5-1 voor de Serviër, maar die ene zege boekte Goffin wel in hun laatste duel. Dat was twee jaar geleden in de kwartfinales van het ATP Masters 1.000 van Monaco. Daarnaast trainden beide spelers af en toe ook samen.

“Op gras stonden we nog nooit tegenover elkaar”, bekende Djokovic na zijn vlotte zege tegen de Fransman Ugo Humbert (ATP 66). “Ik moet me er wel wat op voorbereiden, want ik denk dat gras zijn spel wel ten goede komt. David is immers een van de snelste spelers op het circuit en kan het evenwicht behouden op lastige ballen. Hij heeft al in de top tien gestaan en speelt terug op niveau nadat hij af te rekenen had met blessures. Finale in Halle, nu hier bij de laatste acht. Dit wordt een uitdaging.”