Djokovic erg blij met stek in de achtste finale - Exit Zverev en Kyrgios - Ook Halep blaast verrassend de aftocht

07 juli 2018

22u44

Bron: Belga 0

Nishikori houdt Kyrgios uit achtste finales

De Japanner Kei Nishikori (ATP 28) heeft zich als laatste speler geplaatst voor de achtste finales van Wimbledon. Hij versloeg in de derde ronde de Australiër Nick Kyrgios (ATP 18) met 6-1, 7-6 (7/3) en 6-4. De 28-jarige Nishikori evenaart met zijn plek in de vierde ronde zijn beste resultaat van 2014 en 2016. Hij speelt in de achtste finales tegen de Letse qualifier Ernests Gulbis (ATP 138). Die kegelde het Duitse toptalent Alexander Zverev (ATP 3) na een vijfsetter uit het toernooi. Kyrgios haalde in 2014 bij zijn debuut op de hoofdtabel van Wimbledon meteen de kwartfinales. Daarna volgden twee achtste finales. Vorig jaar gaf de Australische bad boy op in de eerste ronde tegen de Fransman Herbert.

Djokovic heeft ticket voor achtste finales beet

Novak Djokovic (ATP 21) heeft zich verzekerd van een plaats in de achtste finales van Wimbledon. De Serviër haalde het in de derde ronde van de Brit Kyle Edmund (ATP 17). Na 2 uur en 53 minuten had 'Nole' de 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 zege beet op Centre Court. Om door te stoten naar de kwartfinales, moet Djokovic (het twaalfde reekshoofd) voorbij de Rus Karen Khachanov (ATP 40). Die ging in vijf sets voorbij de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 52). De 31-jarige Djokovic is een drievoudig winnaar van Wimbledon. Hij pakte de titel op het Londense gras in 2011, 2014 en 2015. Vorig jaar eindigde zijn toernooi in de kwartfinale tegen de Tsjech Tomas Berdych.

Zverev, 's werelds nummer drie, strandt in zestiende finales

Alexander Zverev heeft de derde ronde van Wimbledon niet overleefd. De 21-jarige Duitser, de nummer drie van de wereld, verloor in vijf sets van de acht jaar oudere Letse qualifier Ernests Gulbis (ATP 138). Gulbis haalde het vanvond op court 1 met 7-6 (7/2), 4-6, 5-7, 6-3 en 6-0. Alexander Zverev was het vierde reekshoofd in Londen. Hij stond voor de vierde keer op de hoofdtabel. Vorig jaar was de vierde ronde (achtste finales) het eindstation, zijn beste resultaat tot dusver op Wimbledon. Ernests Gulbis zit bij zijn elfde Wimbledondeelname voor het eerst in de achtste finales. Hij speelt daarin tegen de Australiër Nick Kyrgios (ATP 18) of de Japanner Kei Nishikori (ATP 28).

Del Potro verder

Juan Martin del Potro (ATP 4) heeft zich geplaatst voor de achtste finales op Wimbledon. In de derde ronde haalde het Argentijnse vijfde reekshoofd het in drie sets met 6-4, 7-6 (7/4) en 6-3 van de Fransman Benoit Paire (ATP 47). Bij de laatste zestien neemt Del Potro het op tegen een andere Fransman Gilles Simon (ATP 53). Juan Martin del Potro staat voor de negende keer op de hoofdtabel van Wimbledon. In 2013 bereikte hij op het Londense gras de halve finales. Vorig jaar werd hij in de tweede ronde gewipt door de Let Ernests Gulbis.

Angelique Kerber zit bij laatste zestien

Angelique Kerber (WTA 10) kende weinig problemen in de derde ronde van Wimbledon. De Duitse ex-nummer 1 van de wereld zette de Japanse Naomi Osaka (WTA 18) op Centre Court opzij met 6-2 en 6-4. In de achtste finales speelt Kerber tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 56). Die ging met 6-1 en 7-6 (7/3) voorbij de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 26). De 30-jarige Kerber speelde in 2016 de finale op Wimbledon maar verloor toen van Serena Williams. Vorig jaar ging ze er op het Londense gras in de achtste finales uit tegen Garbine Muguruza, die daarna ook de eindzege pakte.

Simona Halep overleeft derde ronde niet

Simona Halep heeft zich niet geplaatst voor de vierde ronde (achtste finales) van Wimbledon. In de derde ronde verloor de nummer één van de wereld in drie sets met 3-6, 6-4 en 7-5 van Su-Wei Hsieh (WTA 48) uit Taiwan. De partij duurde twee uur en 21 minuten. Su-Wei Hsieh neemt het in de vierde ronde op tegen de winnares van het duel tussen Elise Mertens (WTA 15) en de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 33). De beste prestatie van Halep op het Londense gras dateert van 2014. Toen sneuvelde ze in de halve finales. Vorige maand veroverde de Roemeense op Roland Garros haar eerste grandslamtitel.

Nadal stoot vlot door naar achtste finales

Rafael Nadal heeft zich probleemloos gekwalificeerd voor de achtste finales van Wimbledon. De Spanjaard, het nummer 1 van de wereld, was in de derde ronde een klasse te sterk voor de 19-jarige Australiër Alex De Minaur (ATP 80). Het werd 6-1, 6-2 en 6-4.

In de achtste finales staat Nadal tegenover de Italiaan Fabio Fognini (ATP 16) of de Tsjech Jiri Vesely (ATP 93). De 32-jarige Nadal won Wimbledon al twee keer, in 2008 en 2010. Vorig jaar ging hij er in de achtste finales uit na een slijtageslag tegen de Luxemburger Gilles Müller. Die won de vijfde en laatste set met 15-13.

