Derde ronde Wimbledon eindstation voor Wickmayer: Kroatische Vekic in twee sets te sterk TLB & SDD

06 juli 2018

15u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wimbledon Yanina Wickmayer (WTA 101) kon vandaag voor de tweede keer in haar carrière (2011) nog eens de tweede week halen op Wimbledon. Daarvoor moest ze wel voorbij Donna Vekic (WTA 55), tegen wie ze twee keer eerder won. "Dat is wel even geleden (Toronto 2015 en Fed Cup 2014)", wist 'Wicky'. Ze slaagde er niet in om haar resultaten van 2014 en 2015 na te bootsen en ging onderuit in twee sets. (7-6, 6-1)

"Zij is nog altijd jong (22), verloor in het verleden heel wat topwedstrijden in drie sets en is stilaan aan het doorkomen. Het wordt dus geen makkelijke wedstrijd", vertelde Wickmayer ook nog in aanloop naar het duel. En dat waren geen loze woorden, zo bleek meteen. Vekic klom makkelijk op 0-1 en ging dan ook door de opslag van 'Wicky'. Een valse start, maar onze landgenote herpakte zich wel.

Na matig opslagwerk van de Kroatische blondine maakte Wickmayer er 1-2 van en ze stoomde ook door naar 2-2. Onze landgenote vond na haar mindere begin haar ritme. De set ging verder gelijk op. Beide tennissters wonnen verder hun opslagspelletjes en de set moest beslist worden in een tiebreak. Vekic kwam snel op een 4-1 voorsprong in die tiebreak en verdedigde die goed. De Kroatische haalde de tiebreak binnen en won zo de eerste set.

Veer gebroken

Wickmayer begon dramatisch aan de tweede set. Vekic ging meteen door de opslagen van onze landgenote, en kwam snel op een 4-1 voorsprong. Vekic oogde veel relaxter en maakte veel minder fouten in haar opslagspel in deze set. Aan de andere kant van de baan slaagde Wickmayer er nooit in om wat momentum te creëren. Af en toe lukte het om wat weerwerk te bieden, maar onvoldoende om de Kroatische van haar stuk te brengen. Vekic stoomde door en maakte het simpel: 1-6.