Del Potro stuurt Paire wandelen en kijkt opnieuw Fransman in de ogen - Halep blaast verrassend de aftocht

07 juli 2018

16u08

Bron: Belga 0 Wimbledon Juan Martin del Potro (ATP 4) heeft zich geplaatst voor de achtste finales op Wimbledon. In de derde ronde haalde het Argentijnse vijfde reekshoofd het in drie sets met 6-4, 7-6 (7/4) en 6-3 van de Fransman Benoit Paire (ATP 47).

Bij de laatste zestien neemt Del Potro het op tegen een andere Fransman Gilles Simon (ATP 53). Juan Martin del Potro staat voor de negende keer op de hoofdtabel van Wimbledon. In 2013 bereikte hij op het Londense gras de halve finales. Vorig jaar werd hij in de tweede ronde gewipt door de Let Ernests Gulbis.

Simona Halep overleeft derde ronde niet

Simona Halep heeft zich niet geplaatst voor de vierde ronde (achtste finales) van Wimbledon. In de derde ronde verloor de nummer één van de wereld in drie sets met 3-6, 6-4 en 7-5 van Su-Wei Hsieh (WTA 48) uit Taiwan. De partij duurde twee uur en 21 minuten.

Su-Wei Hsieh neemt het in de vierde ronde op tegen de winnares van het duel tussen Elise Mertens (WTA 15) en de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 33).

De beste prestatie van Halep op het Londense gras dateert van 2014. Toen sneuvelde ze in de halve finales. Vorige maand veroverde de Roemeense op Roland Garros haar eerste grandslamtitel.

Nadal stoot vlot door naar achtste finales

Rafael Nadal heeft zich probleemloos gekwalificeerd voor de achtste finales van Wimbledon. De Spanjaard, het nummer 1 van de wereld, was in de derde ronde een klasse te sterk voor de 19-jarige Australiër Alex De Minaur (ATP 80). Het werd 6-1, 6-2 en 6-4.

In de achtste finales staat Nadal tegenover de Italiaan Fabio Fognini (ATP 16) of de Tsjech Jiri Vesely (ATP 93). De 32-jarige Nadal won Wimbledon al twee keer, in 2008 en 2010. Vorig jaar ging hij er in de achtste finales uit na een slijtageslag tegen de Luxemburger Gilles Müller. Die won de vijfde en laatste set met 15-13.