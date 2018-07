De stunt was geen uitschieter: Van Uytvanck krijgt nu ook Kontaveit klein en plaatst zich voor vierde ronde Wimbledon GVS

07 juli 2018

13u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wimbledon Het Londense gras blijft haar inspireren. Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft zich op Wimbledon geplaatst voor de vierde ronde. Onze landgenote was een maatje te sterk voor de Estse Anett Kontaveit (WTA 27): 6-2 en 6-3. De volgende horde: de Russische Daria Kasatkina.

Na haar stunt tegen Garbiñe Muguruza (WTA 3) waarschuwde coach David Basile meteen. Van Uytvanck met de voeten op de grond krijgen en tegelijkertijd toch nog een beetje laten zweven op dat uitzonderlijk niveau dat ze behaalde tijdens haar overwinning op de titelverdedigster. Geen simpele klus, want Anett Kontaveit is een handige speelster die de laatste twee jaar een stevige opmars heeft ingezet. "Ik moet proberen 'in the zone' te komen. Als ik goed kan variëren moet het lukken om haar te ambeteren", luidde het bij Van Uytvanck.

Wel. 'Ali' was onmiddellijk bij de les. Na amper 11 minuten tennis stond het via twee breaks meteen 3-0 voor de Brabantse. Niet dat onze landgenote haar opponente van het kastje naar de muur speelde, Kontaveit mocht met een dozijn aan ongedwongen fouten én een manke opslag vooral de hand in eigen boezem steken. Van Uytvanck trok er zich niets van aan, bleef solide serveren en de juiste keuzes maken en stoomde door naar 6-2 na amper 29 minuten. Knap.

Dip

Ook in de tweede set nam onze landgenote een vliegende start. Door een vroege break leek de lastigste opdracht achter de rug, maar een Kontaveit in het nauw kon haar foutenlast terugschroeven en vocht terug. Bij 3-3 overwon 'Ali' op haar beurt een dipje en achtte ze haar moment gekomen om alweer toe te slaan. Ze ging door de service van de Estse, sleepte haar eigen opslagspelletje vervolgens niet zonder moeite in de wacht en zorgde nadien nog maar eens voor een nieuwe break. 6-2 en 6-3. De stunt tegen Muguruza was allerminst een uitschieter.

In de vierde ronde wacht de Russische Daria Kasatkina (WTA 14). Ook zij haalde het in twee sets van de Australische Ashleigh Barty (WTA 17): 5-7 en 3-6. Van Uytvanck speelde al één keer eerder tegen Kasatkina, die gecoacht wordt door Philippe Dehaes. Vorige week ging ze op het gras in Eastbourne met 5-7, 6-4 en 6-1 onderuit tegen de Russin.

Zanevska strandt in tweede ronde dubbelspel

Maryna Zanevska is op Wimbledon uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbeltoernooi, ondanks drie matchballen.

Aan de zijde van de Australische Arina Rodionova verloor Zanevska in drie sets van de Nederlandse Kiki Bertens en de Zweedse Johanna Larsson, de negende reekshoofden: 2-6, 7-6 (7/2) en 6-2. Bij 4-5 in de tweede set hadden Zanevska en Rodionova nochtans drie matchballen, maar ze konden die niet verzilveren.

Kirsten Flipkens (met de Roemeense Monica Niculescu) en Elise Mertens (met de Nederlandse Demi Schuurs) wisten zich wel te plaatsen voor de achtste finales van het dubbeltoernooi.