De avond voor dé match tegen Nadal, zat Kyrgios tot even na elf uur nog in bekende pub in Wimbledon Rik Spekenbrink

04 juli 2019

00u17 0 Wimbledon Grotere tegenpolen dan Rafael Nadal en Nick Kyrgios kent het tennis niet. De twee zijn bovendien geen vrienden van elkaar: “Zo’n zuurpruim”, aldus de Australiër. Het is dan ook al watertanden van de voorpret op hun confrontatie in de tweede ronde van vandaag.

In de Dog & Fox, een Engelse pub in Wimbledon Village, hoeven ze voor vanavond geen tafeltje voor twee vast te houden. Kyrgios zien ze er geregeld, zelfs gisteravond nog. Tot even na elven werd hij er gespot. Van een goeie voorbereiding op de clash gesproken... En nee, in de Dog & Fox zal je Kyrgios nooit samen zien met Nadal. “Wij gaan daar geen biertje drinken, nee”, zei Kyrgios dinsdag.

De twee waren nooit vrienden, maar twee relletjes afgelopen maanden maakten de sfeer tussen beiden gespannen. Het maakt er straks een zwaarbeladen partij van, een botsing tussen stijlen ook. Nadal is de kampioen, de perfectionist, de op en top professional die iedere bal vol overgave slaat. Kyrgios het supertalent dat nog niets van betekenis won, improviserend van punt naar punt, maar die met zijn onvoorspelbaarheid, fratsen en controverses wel een welkome afwisseling is in de brave tennissport.

“Weet je wat het is met al die mensen die mijn stijl niet chique vinden?”, zei Kyrgios na zijn eerste zege in Londen. “Die komen bij mijn volgende partij toch gewoon weer kijken. Dus het slaat nergens op. Ik verbaas me erover dat mensen niet begrijpen dat je nu eenmaal verschillende karakters hebt. Ik ga nooit veranderen. Ik tennis sinds mijn twaalfde op de manier waarop ik vind dat het spel gespeeld moet worden.”

Onderhands

In februari sloeg Kyrgios op het toernooi in Acapulco een paar services onderhands. Conservatieven vinden dat not done en respectloos. Toni Nadal is er zo één. De oom en geestelijke tennisvader van Rafael verweet de Australiër een gebrek aan opleiding. Kyrgios sloeg vorige maand terug in de podcast ‘No Challenges Remaining’. “Ik snap dat je overstuur bent als ik je familie weer heb verslagen. Rafa was tegen mij altijd zo’n slechte verliezer.”

Van de zes onderlinge ontmoetingen won Kyrgios er drie. “Hij is een gevaarlijke speler. Als ‘ie zin heeft tenminste”, sneerde Nadal. Zoals bekend heeft de bad boy van het tennis dat niet altijd. Hij ‘tankt’ met regelmaat games, sets of hele partijen. In zijn eerste ronde tegen landgenoot Jordan Thompson gaf hij de vierde set in negentien minuten weg met 6-0. Daarna won hij de vijfde in 6-1. Kyrgios werd er na afloop naar gevraagd. “Als een bokser zijn handen laag houdt, betekent dat dan dat hij het niet probeert? Of kan het ook een tactiek zijn? Ja? En hoe heeft die tactiek vandaag voor mij uitgepakt?” Als blikken konden doden had de bewuste journalist deze anekdote niet kunnen navertellen.

“Ik ben hier te oud voor”

Kyrgios gaf aan blij te zijn met de loting. Voor dit soort partijen hoeft hij geen motivatie te zoeken. “Rafa is één van de besten ooit, daar wil je tegen spelen. Al ben ik natuurlijk de enorme underdog.” Hij zei dat hij en Nadal een wederzijds respect hebben voor elkaar. “Maar meer ook niet. Ik ken hem totaal niet. Met de één kan je goed overweg, met de ander niet.” Nadal wilde weinig woorden vuilmaken aan de controverse. “Ik ben daar te oud voor. En ik ben ook geen ruziemaker.”

Eén ding is gegarandeerd: het wordt smullen vandaag. Kyrgios zal alles doen om bij de extreem gefocuste Nadal in het hoofd te kruipen. De gek tegen de grootheid, uiteraard op het Centre Court van het keurige Wimbledon. Of, zoals ‘The Guardian’ omschreef: de Australische stier en de matador van Mallorca, strijdend in een Chinese porseleinkast.