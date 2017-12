David Goffin in Wimbledon-finale én Rode Duivels in WK-finale? Dan wacht ons straks een verscheurende keuze LPB

12u51 0 photonews Een juichende David Goffin of vierende Rode Duivels? Een verscheurende keuze dringt zich straks mogelijk op Wimbledon Op 15 juli 2018 dreigt een tv-clash tussen twee van de grootste sportevenementen ter wereld. Die zondag staat zowel de mannenfinale op Wimbledon (15 uur) als de finale van het WK voetbal in Rusland (17 uur) op het programma. De kans dat beide finales in elkaars vaarwater belanden op televisie, is meer dan reëel. Tenzij de All England Lawn Tennis and Croquet Club, de organisator van Wimbledon, afstapt van een eeuwenoude traditie.

Stelt u het zich even voor: David Goffin speelt op zondag 15 juli 2018 de mannenfinale op Wimbledon. Dan zitten we met zijn allen vanaf de klok van 15 uur te supporteren voor de televisie. Goffin wint de eerste set, verliest de tweede en staat in de derde set 4-1 voor. En dan slaat de klok 17 uur. In het Luzhniki-stadion in Moskou zingen (of prevelen) de Rode Duivels de Brabançonne mee. Enkele tellen later wordt de finale van het WK 2018 afgetrapt.

Wat nu? Blijven kijken naar Goffin, of overschakelen naar onze voetbalhelden? Een verscheurende keuze, maar niet de zorg van de organisatoren van Wimbledon. Terwijl zowat elk evenement de vlucht vooruit neemt - de Tour de France begint in 2018 een week later dan normaal - in de concurrentiestrijd met het WK voetbal, houden ze in Wimbledon vast aan hun tradities. De oude knarren van de All England Lawn Tennis and Croquet Club laten zich nog liever in een baan om de aarde schieten, dan te raken aan het aanvangsuur van de mannenfinale: 15 uur. "De mannenfinale zal in 2018 zoals altijd om 15 uur van start gaan", liet een woordvoerder deze week nog optekenen in de Britse krant 'The Times'.

Voor de goede orde: de voorbije twintig jaar duurden slechts twee mannenfinales op Wimbledon kórter dan twee uur. Die van dit jaar ondermeer, toen Roger Federer in welgeteld 1 uur en 41 minuten korte metten maakte met de Kroaat Marin Cilic: 6-3, 6-1, 6-4. Als de Zwitser in 2018 zijn negende Wimbledontrofee wil veroveren en daarna het voetbal wil zien, zal het dus even snel moeten gaan. Of ze er bij de All England Lawn Tennis and Croquet Club van wakker liggen dat Andy Murray en 'The Three Lions', de Engelse nationale ploeg, straks tegelijk voor de allerhoogste sporteer gaan, is een andere kwestie.