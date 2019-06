David Goffin en Elise Mertens zijn 21ste reekshoofd op Wimbledon LPB

26 juni 2019

12u46

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin en Elise Mertens zijn allebei aangeduid als 21ste reekshoofd voor Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar dat maandag begint.

Goffin is nummer 23 van de wereld, maar de organisatie houdt bij het bepalen van de reekshoofden ook rekening met de resultaten op gras. Daardoor is Roger Federer het tweede reekshoofd, na Novak Djokovic, en Rafael Nadal pas derde reekshoofd. Op de ranking staat Nadal tweede, voor Federer. De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson is het vierde reekshoofd, hoewel hij pas achtste staat op de ATP-ranking. Vorig jaar haalde Anderson de finale op Wimbledon tegen Novak Djokovic.

Elise Mertens staat ook op de 21ste plaats in het WTA-klassement. Het eerste reekshoofd bij de vrouwen is de Australische Ashleigh Barty, kersvers nummer één en winnares van Roland Garros. De Japanse Naomi Osaka (WTA 2) is het tweede reekshoofd, de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3) het derde en de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 4) het vierde. De Duitse Angelique Kerber (WTA 5) verdedigt haar titel als vijfde reekshoofd. In het vrouwendubbel vormt Mertens met de Wit-Russische Aryna Sabalenka het zesde reekshoofd. Kirsten Flipkens en de Zweedse Johanna Larsson zijn het twaalfde reekshoofd.