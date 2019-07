David Goffin en Elise Mertens maandag voor een historische plek in kwartfinales: “Speel mijn beste tennis ooit op gras”



07 juli 2019

17u10

Bron: Belga/FDW 0 Wimbledon David Goffin (ATP 23) en Elise Mertens (WTA 21) komen maandag in actie op Wimbledon. Allebei trachten ze zich op het Londense gras, tegen respectievelijk Verdasco (ATP 37) en Strycova (WTA 54), voor het eerst in hun carrière te plaatsen voor de kwartfinales.

Voor de tiende keer in zijn carrière staat Goffin in de achtste finale op een grandslam, twee keer eerder (Australian Open 2017 en Roland Garros 2015) resulteerde dat in een kwartfinale. Hij kreeg ook al twee keer voorheen de kans op Wimbledon, maar een felbevochten match tegen Wawrinka in 2015 en een vijfsetter tegen Raonic een jaar later leverden geen succes op. Met alle respect voor Verdasco, een ex-toptienspeler niet te vergeten, maar deze opening oogt toch aanlokkelijker. “Hij is wel een vechter, een man met wie je naar de oorlog kan”, aldus Goffin. “Als hij gelanceerd raakt, tegen Edmund (ronde twee) is hij teruggekomen van twee sets tegen nul achter, kan hij heel gevaarlijk zijn. Maar op dit moment speel ik waarschijnlijk mijn beste tennis op gras, we proberen dat voort te zetten.”

Het wordt het zevende onderlinge duel tussen Goffin en Verdasco, het eerste op gras. Voorlopig is de balans met drie zeges voor Goffin en drie voor Verdasco perfect in evenwicht. Goffin, 28, won de laatste ontmoeting tegen de 35-jarige Verdasco, in mei 2017 op gravel in Rome. De winnaar mag uitkijken naar een duel tegen de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1). Die neemt het maandag op tegen de Fransman Ugo Humbert (ATP 66). De partij tussen Goffin en Verdasco staat als tweede op court drie geprogrammeerd. Om 12u (Belgische tijd) is er eerst de achtste finale tussen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 8) en de Kroatische Petra Martic (WTA 24).

Elise Mertens al om 12u

Elise Mertens, voor het eerst in de achtste finales op Wimbledon, kijkt de Tsjechische Barbora Strycova in de ogen. De 23-jarige Mertens speelde een keer eerder tegen de 33-jarige Strycova. Vorig jaar haalde de Limburgse het in de zestiende finales van de US Open met 6-3 en 7-6 (7/4). De winnares ontmoet in de kwartfinales de Engelse Johanna Konta (WTA 18) of de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6), Wimbledonlaureate in 2011 en 2014. Mertens en Strycova spelen de eerste wedstrijd (vanaf 12u) op court twaalf.

Nog maandag speelt junior Gauthier Onclin zijn wedstrijd van de eerste ronde in het enkelspel tegen de Engelsman Anton Matusevich.