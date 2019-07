Darcis krijgt oudste Zverev-broer klein, stugge Spanjaard wacht in tweede ronde GVS

01 juli 2019

15u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wimbledon Steve Darcis heeft zijn start op Wimbledon niet gemist. Het nummer 221 van de wereld versloeg de Duitser Mischa Zverev (ATP 213) in drie sets: 6-2, 6-4 en 6-4. In de tweede ronde wacht met Roberto Bautista Agut (ATP 22) een zware klus. Het vertrouwen bij ‘The Shark’ is alvast helemaal terug.

Darcis begon vandaag al hoestend - “Iets aan mijn longen, geen probleem om te tennissen” - aan zijn tiende Wimbledon. Én met een handig scoutingsrapport. “Hij zal veel naar het net komen en veel druk zetten”, klonk het vooraf bij onze landgenoot. Goed gezien, want Zverev dook in de eerste set inderdaad 29 keer op aan het net. De Duitser liet na een evenwichtig begin ook vijf breakpunten onbenut, waarna ‘The Shark’ overnam, de meeste winners sloeg en bij een 2-2-stand zijn eerste breakmogelijkheid verzilverde. Even later lukte de 35-jarige Luikenaar een tweede break: 6-2 na 35 minuten tennis: een prima start. Het vertrouwen ging met een ruk omhoog, want Darcis zakte met veel twijfels af naar de Engelse hoofdstad.

Spanjaard

Ook in de tweede set aanvankelijk veel strijd en lange games. Zverev stak een tandje bij, maar Darcis counterde op zijn beurt gevat. Eerst werkte de Belg bij een 2-3-stand drie breakkansen weg, een spelletje later ging een solide spelende Darcis door de opslag van de Duitser. De basis was gelegd voor een nieuwe setwinst, het nummer 221 van de wereld liet zich niet meer de kaas van het brood eten: 6-4.

In de laatste set was Darcis helemaal los. Hij ging onmiddellijk door de opslag van Zverev en stoomde door naar 4-0. Zverev brak terug, milderde tot 4-3, maar de Belg herpakte zich net op tijd: de beslissende set was ook zo voor onze landgenoot: 6-4.

In de tweede ronde wacht met Roberto Bautista Agut (ATP 22) een zware klus. De Spanjaard klopte Peter Gojowczyk (ATP 121) na drie korte sets: 3-6, 2-6 en 3-6.