Coach van Van Uytvanck in de wolken na glansprestatie: "Ali was fantastisch" - Muguruza: "Ze speelde buitengewoon goed" Redactie

06 juli 2018

09u25

Bron: Belga 0 Wimbledon "Ik heb hier geen woorden voor. Ali was fantastisch!", was David Basile, de coach van Alison Van Uytvanck, uitgelaten na de stuntzege van zijn pupil tegen titelverdedigster Garbine Muguruza in de tweede ronde van Wimbledon.

"Dit is indrukwekkend", verklaarde de Luikenaar, die sinds februari van dit jaar met Van Uytvanck samenwerkt. "Ze had plezier, was agressief en toonde drie sets een opmerkelijke spelkwaliteit. Ik geef toe dat ik voelde dat dit dé dag was. Ze was in vorm, we hebben de hele week goed gewerkt. Ik zei bij mezelf dat het erin zat om te stunten. Natuurlijk moet je het dan ook nog zien te doen."

"Alison had zelfs in twee sets kunnen winnen, aangezien ze met 4-2 leidde in de eerste set", vervolgde Basile. "Na het verlies in de eerste set was het niet evident om er nog eens tegenaan te gaan tegen een Muguruza die geen enkel punt cadeau geeft, maar het is haar gelukt. Mentaal was Alison heel sterk."

De prestatie van Van Uytvanck op het Londense gras is volgens Basile voornamelijk te danken aan haar lef. "Het doel was duidelijk om meer naar voren te trekken. We hebben getraind op haar opslag, een groot wapen, en op de return. Maar wat ze vroeger vooral miste, was durf. Dat heeft het verschil gemaakt. Want als je de punten niet zoekt tegen Muguruza, heb je geen enkele kans. Alison heeft een groot potentieel, maar het gebeurt nog dat ze twijfelt."

Hij hoopt dat de Vlaams-Brabantse in de volgende ronde tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA 27) de lijn kan doortrekken. "Dat wordt een andere wedstrijd. Ze is een goeie speelster, die mooi tennis speelt. Maar gras is misschien niet haar beste ondergrond. Ik denk dat ze Ali moet liggen. We zullen zien. We pakken de wedstrijd relaxed aan."

Muguruza: "Ze speelde buitengewoon goed"

Titelverdedigster Garbine Muguruza moest haar meerdere erkennen. De Spaanse is net als onze landgenote 24 jaar, de twee trainden samen op Roland Garros en kennen elkaar dus. Het nummer drie van de wereld had echter geen rekening gehouden met een nederlaag. "Dit is jammer, want ik wilde het echt goed doen. Maar Van Uytvanck heeft buitengewoon goed gespeeld."

"Ze heeft enorm veel risico's genomen en dat werkte. Mijn spelniveau was niet zoals verwacht. Daardoor kon zij misschien dat soort tennis spelen", zei Muguruza.

"Mijn slagen hadden beter gekund, net als het controleren van haar ballen. Maar dat is niet eenvoudig op gras. Ik denk dat deze ondergrond heel goed bij haar spel past. Het was moeilijk voor mij vandaag. We hebben allebei veel gelopen. Ze had een grootse dag. Ik daarentegen had mijn dag niet", besloot de Spaanse.