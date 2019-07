Coach Johansson stoomt pupil Goffin klaar voor fysieke strijd: “Ze gaan elkaar afmaken” Filip Dewulf in Engeland

10 juli 2019

10u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wimbledon Lekker losjes, maar met een onvoorwaardelijk geloof dat een stunt mogelijk is. Zo bereidde Thomas Johansson (44) zijn pupil David Goffin voor op de match van zijn leven vandaag. “Hij moet Djokovic in oncomfortabele posities brengen”, zei de Zweed.

“Het wordt moeilijk”, trapte Thomas Johansson gisteren een open deur in. “Maar wat belangrijk is, is dat David al eens gewonnen heeft van Novak. Ook al was het niet op gras (Monte Carlo op gravel, red.), maar hij heeft het wel gedaan. De meeste jongens hebben de top drie (Nadal, Federer, Djokovic) nog nooit kunnen kloppen.”

David moet die snelle punten pakken, want de rally aangaan met Novak kan je vergelijken met de rally aangaan met Rafa op gravel Thomas Johansson

De grijzende Zweed had een goed idee hoe hij het wou aanpakken. “Je speelt tegen een muur, daar kan je niet doorslaan”, wist Johansson. “Het gaat dus erg fysiek worden, ze gaan elkaar afmaken op de baan. David zal paraat moeten zijn van bij de start en als er zich kansen aanbieden er meteen voor moeten gaan. Hij moet die snelle punten pakken, want de rally aangaan met Novak kan je vergelijken met de rally aangaan met Rafa op gravel. Zijn slice en forehand worden dus belangrijk en hij moet Novak in oncomfortabele posities weten te brengen, want van de baseline kan je hem bijna niet verslaan.”

Gezien zijn tien graszeges in de afgelopen weken - Goffin deed nooit beter - en het geëtaleerde tennis, lijkt dit het beste moment om voor een stunt te zorgen. “Novak is de titelverdediger en op papier de grote favoriet”, aldus Johansson. “Maar we moeten in onszelf geloven. Het is niet onmogelijk. Er zijn al straffere dingen gebeurd in de wereld. Bovendien is hij de underdog en hij houdt van die rol. Ik hoop dat hij er wat plezier aan beleeft, want hier trainen we voor: om de nummer een van de wereld te bekampen op één van de mooiste plaatsen in de wereld.”

Als tennissen in de living

Het zal voor Goffin pas zijn tweede uitje op centercourt worden, terwijl Djokovic ondertussen al in zijn elfde kwartfinale zit in Wimbledon. Ervaring kan een rol spelen. “Dat is ook zo. Het gaat een beetje vreemd aanvoelen voor David, vlinders in de buik. Novak, die staat min of meer in zijn living te tennissen. Maar toch heb ik er veel vertrouwen in dat hij een grote kans maakt.”