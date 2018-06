Cilic houdt Djokovic van eerste toernooiwinst sinds comeback, Mertens verliest dubbelfinale in Birmingham



MH

24 juni 2018

19u00 0 Wimbledon De Kroaat Marin Cilic (ATP 6) heeft vandaag de eindzege op het ATP-toernooi van Queen's (gras/1.983.595 euro) op zak gestoken. Cilic rekende in de finale na bijna drie uur tennis in drie sets (5-7, 7-6 (7/4) en 6-3) af met de Serviër Novak Djokovic (ATP 22).

Voor de 28-jarige Cilic is het zijn achttiende ATP-titel in 33 finales. In 2012 pakte hij ook al de titel op het gras van Queen's, in 2013 en vorig jaar was hij verliezend finalist. Het is voor de Kroaat zijn eerste toernooiwinst van het jaar. In januari verloor Cilic wel nog de eindstrijd op de Australian Open van de Zwitser Roger Federer.

Novak Djokovic kon op het gras van Queen's zijn eerste toernooi in bijna een jaar - sinds juli vorig jaar in Eastbourne - winnen. Sinds vorige zomer hield een hardnekkige elleboogblessure hem meer dan een half jaar van de courts. Het mocht echter niet zijn voor de Serviër, die blijft steken op 68 titels (in 99 finales). 'Nole' speelde tien jaar geleden ook al eens de finale in Londen, die hij toen verloor van de Spanjaard Rafael Nadal.

Tomas Berdych geeft forfait voor Wimbledon met rugblessure

De Tsjech Tomas Berdych (ATP 19) heeft vandaag in een communiqué aangekondigd dat hij verstek laat gaan voor Wimbledon, dat op 2 juli van start gaat, wegens een aanhoudende rugblessure."Het is met grote droefenis dat ik me genoodzaakt voel om forfait te geven voor Wimbledon", vat Berdych aan in een mededeling op Twitter. "Ik heb sedert enkele maanden last van rugklachten en helaas is mijn toestand niet verbeterd. Alle moeite om me tijdig klaar te stomen voor het grasseizoen was tevergeefs."

"Ik verheugde me op mijn deelname aan Wimbledon, waar ik fantastische herinneringen aan heb, maar uit respect voor de andere spelers en voor het toernooi heb ik deze moeilijke beslissing moeten nemen. Ik moet mijn rug de nodige rust en behandeling geven in de komende weken", voegde de 32-jarige Berdych nog toe.

Berdych, in 2010 nog verliezend finalist op het Londense gras, gaf niet te kennen wanneer hij zijn retour op het circuit plant, enkel dat hij hoopt "sterker en zo snel mogelijk" terug te keren.

Mertens en Schuurs verliezen spannende dubbelfinale in Birmingham

Elise Mertens heeft vandaag, aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, de dubbelfinale op het WTA-toernooi van Birmingham (gras/936.128 dollar) verloren. Mertens en Schuurs gingen na één uur en twintig minuten in een supertiebreak (4-6, 6-3 en 10/8) onderuit tegen de Hongaars-Franse tandem Timea Babos/Kristina Mladenovic, het eerste reekshoofd in het dubbelspel.

Het Belgisch-Nederlandse duo won samen al drie WTA-dubbeltitels, in het Chinese Guangzhou (2017), het Australische Hobart (2018) en vorige week in het Nederlandse Rosmalen (2018). Ze verloren samen de finale in Boedapest (2017). In totaal won Mertens al vijf dubbeltoernooien, ook nog in Auckland (2016) aan de zijde van An-Sophie Mestach en in Lugano (2018) aan de zijde van Kirsten Flipkens. In het enkelspel telt ze vier titels.

Elise Mertens ontmoet Kuznetsova in 2e ronde Eastbourne, Alison Van Uytvanck treft Stosur in 1e duel

Elise Mertens (WTA 17) start het WTA-toernooi van Eastbourne (gras/852.564 dollar) met een vrijstelling. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Russische Svetlana Kuznetsova (WTA 58). Alison Van Uytvanck (WTA 44) ontmoet in de eerste ronde de Australische Samantha Stosur (WTA 98).

Van Uytvanck en Stosur speelden eerder dit jaar een eerste keer tegen elkaar. De Grimbergse haalde het in Rome (op gravel) na een driesetter. De winnares van dit duel treft in de tweede ronde de Russische Daria Kasatkina (WTA 14), het zevende reekshoofd.

Elise Mertens kan even rustig afwachten. Zij speelt in de tweede ronde tegen de Russische Svetlana Kuznetsova (WTA 58), die zondag in de eerste ronde in drie sets (6-3, 3-6 en 6-4) de maat nam van de Griekse Maria Sakkari (WTA 35). Het wordt het eerste onderlinge duel tussen Mertens en Kuznetsova.

Mertens dubbelt in Eastbourne ook opnieuw aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs. In de eerste ronde treft de tandem van de Lage Landen al meteen het eerste reekshoofd, de Tsjechische vrouwen Sestina Hlavackova en Barbora Strycova. Mertens en Schuurs verloren zondag nog de dubbelfinale in Birmingham.