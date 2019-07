Bonaventure delft bij enkeldebuut op Wimbledon onderspit, Luikse had last aan de ribben GVS

01 juli 2019

17u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wimbledon Het enkeldebuut van Ysaline Bonaventure (WTA 114) op Wimbledon heeft slechts één match geduurd. Veronika Kudermetova (WTA 59) toonde zich in de eerste ronde van de prestigieuze grandslam de betere: 6-2 en 6-4. Bonaventure kampte met pijn aan de ribben.

Bonaventure maakte als qualifier tegen Kudermetova haar debuut in het enkeltoernooi. Tegen een agressief spelende 22-jarige Russin stond onze 24-jarige landgenote al na twintig minuten 4-0 in het krijt. Pas dan kon Bonaventure weerwerk bieden, maar was het kalf voor de eerste set al verdronken: 6-2.

In set twee trok Bonaventure meer haar streng. Tot 2-2 ging het gelijk op, waarna onze landgenote een medische time-out aanvroeg. Last van de ribben, zo bleek. De Luikse beet op de tanden, speelde verder, maar kreeg meteen een break aangesmeerd. Bonaventure had direct de kans om Kudermetova een koekje van eigen deeg te geven, maar liet op haar beurt drie breakmogelijkheden onbenut.

Slechts uitstel, want bij een 4-4 had ze die break dan toch te pakken. Lang kon ze er echter niet van genieten. Kudermetova zette meteen de puntjes op de ‘i’ door een nieuwe break te forceren. Bonaventure liet het volgende breakpunt schieten: 6-4.