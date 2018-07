Bemelmans zorgt voor verrassing op Wimbledon: 30-jarige Limburger schakelt Amerikaan Johnson na felbevochten vijfsetter TLB

21u34 1 Wimbledon Ruben Bemelmans (ATP 104) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De 30-jarige Limburger klopte na een marathonmatch de Amerikaan Steve Johnson (ATP 42) in vijf sets: 7-5, 6-3, 4-6, 6-7 (0/7) en 8-6. De wedstrijd duurde maar liefst drie uur en 49 minuten.

Bemelmans treft in de tweede ronde John Isner (ATP 10). De Amerikaan klopte in de eerste ronde de Duitser Yannick Maden (ATP 134) in twee uur en zeven minuten en drie sets: 6-2, 7-6 (7/4) en 7-5.

Bemelmans overleefde in Londen de kwalificaties. Het is voor onze landgenoot de zesde deelname aan het hoofdtoernooi op Wimbledon. Vorig jaar stuntte hij zich een weg naar de derde ronde.

Met David Goffin (ATP 9) staat nog een tweede belg op de hoofdtabel. Hijn neemt het in de eerste ronde op tegen de Australiër Matthew Ebden (ATP 51).