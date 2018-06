Bemelmans plaatst zich makkelijk voor hoofdtabel op Wimbledon, twee keer succes bij vrouwen in het dubbel DMM

28 juni 2018

13u36

Bron: Belga 0

Ruben Bemelmans (ATP 104) heeft zich verzekerd van een plek op de hoofdtabel van Wimbledon. De 30-jarige Limburger, het tweede reekshoofd in de kwalificaties, klopte in de derde (en laatste) kwalificatieronde de Australiër Bernard Tomic (ATP 162) in drie sets: 6-3, 6-1 en 6-2. De partij duurde een uur en 22 minuten.

Het is Bemelmans' zesde deelname aan het hoofdtoernooi op Wimbledon. Vorig jaar stuntte hij zich een weg naar de derde ronde.

Bemelmans is sinds maandag wel niet meer actief in de kwalificaties van het dubbelspel. Hij verloor, aan de zijde van de Amerikaan Denis Kudla, na een marathonmatch (3-6, 6-4 en 16-14) van de Oekraïens-Slovaakse tandem Denys Molchanov en Igor Zelenay, het eerste reekshoofd.

Ysaline Bonaventure bereikt hoofdtabel in dubbelspel

Ysaline Bonaventure heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van het dubbelspel op Wimbledon. De Luikse won aan de zijde van de Nederlandse Bibiane Schoofs in de tweede en laatste kwalificatieronde van de Duitse Nicola Geuer en de Zwitserse Viktorija Golubic.

Na 56 minuten stond de 6-4, 6-0 eindstand op het scorebord. In het enkelspel verloor Bonaventure (WTA 117) in de tweede voorronde van de Russische Sofya Zhuk (WTA 139).

Ook Zanevska mag naar hoofdtabel in dubbeltoernooi

Maryna Zanevska heeft zich gekwalificeerd voor hoofdtabel van het dubbeltoernooi op Wimbledon. Aan de zijde van de Australische Arina Rodionova won Zanevska in de tweede en laatste voorronde van de Spaanse Georgina Garcia Perez en de Hongaarse Fanny Stollar.

Na 1 uur en 38 minuten stond de 2-6, 6-4, 6-2 eindstand op het scorebord. Dinsdag ging Zanevska (WTA 161) er op het Engelse gras uit in de eerste voorronde van het enkeltoernooi.