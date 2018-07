Belgische coach van Wimbledon-winnares Kerber: "Een droom voor Angelique en mij" Redactie

15 juli 2018

14u13

Bron: Belga 0 Wimbledon Wim Fissette, de coach van Duitse Angelique Kerber (WTA 10), was gisteren een tevreden man. De 38-jarige Truienaar zag zijn speelster Wimbledon winnen in de finale tegen de Amerikaanse Serena Williams (ATP 181). Het was voor Kerber haar derde grandslamoverwinning na eerdere zeges in de Australian Open en de US Open, beiden in 2016.

"Wimbledon is in mijn eigen ogen het grootste toernooi ter wereld", opende Fissette. "Zo'n zege binnenhalen is als coach dan ook geweldig. Het is een enorm succes voor ons team. Gedurende de voorbije vijftien dagen heeft Angelique alles waar we de voorbije zes maanden op hebben gewerkt in praktijk kunnen uitvoeren. De puzzelstukjes vielen in elkaar. Ze sloeg goed op en speelde agressief tennis. Angelique kent haar verdedigende kwaliteiten, maar om ver te geraken moest ze meer doen dan enkel de bal terugbrengen."

"Ze toonde dat ze dat kon in wedstrijden op het hoogste niveau tegen Osaka en Ostapenko. Serena had zo'n topmatchen niet achter de rug en ging misschien daarom onderuit tegen Angelique. Haar kunnen verslaan in een finale op Wimbledon, het kan niet beter."

Boost

Voor Fissette is het als coach zijn vierde grandslamtitel, na eerdere zeges met Kim Clijsters in de US Open (2009 en 2010) en de Australian Open (2011). Enkel Roland Garros ontbreekt nog, zowel voor hem als voor Angelique Kerber.

"Maar dat toernooi zit er momenteel niet aan te komen", lachte de Limburger. "Het is duidelijk dat dat volgend jaar een doel wordt voor Angelique. Ze heeft dit jaar een mooi parcours afgelegd in Parijs met een kwartfinaleplaats tegen Halep. Dat heeft vertrouwen gegeven."

"We hebben twee mooie weken achter de rug en kijken nu vooruit naar de rest van het seizoen", besloot Fissette. "Angelique zal enkele dagen rust nemen. Ik hoop dat haar Wimbledontitel haar een boost geeft om nog andere titels te winnen dit jaar."