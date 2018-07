Azarenka, tweevoudig halvefinaliste, moet inpakken - Venus heeft ticket voor derde ronde wél beet YP

04 juli 2018

16u57

Bron: Belga 0 Wimbledon Victoria Azarenka (WTA 87) heeft de tweede ronde van Wimbledon niet overleefd. De 28-jarige Wit-Russische verloor deze namiddag op Centre Court met 6-3 en 6-3 van het Tsjechische reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 8).

Azarenka haalde in 2011 en 2012 de halve finales op het Londense gras. Vorig jaar strandde ze, in haar eerste grandslam na haar bevalling, in de vierde ronde. Met de Australian Open 2012 en 2013 heeft de voormalige nummer 1 twee grandslamtitels op haar naam.

Het voorbije jaar miste Azarenka een aantal belangrijke toernooien, waaronder de US Open 2017 en de Australian Open 2018, omdat ze in een juridisch gevecht met haar ex om het hoederecht van haar zoontje Leo was verwikkeld. Daardoor kon ze de VS niet verlaten.

Voor Karolina Pliskova is het bij haar zevende deelname pas de eerste keer dat ze de derde ronde haalt op Wimbledon. Daarin speelt de 26-jarige Tsjechische tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu.

Venus Williams heeft ticket voor derde ronde beet

Venus Williams (WTA 9) heeft zich dan weer wel geplaatst voor de derde ronde. De ervaren Amerikaanse, die het toernooi vijf keer won en vorig jaar de finale speelde, haalde het in drie sets van de Roemeense qualifier Alexandra Dulgheru (WTA 141). Na twee uur en twee minuten stond de 4-6, 6-0 en 6-1 eindstand op het scorebord van court nummer 1.

De 38-jarige Williams is het negende reekshoofd op Wimbledon. Ze won er de titel in 2000, 2001, 2005, 2007 en 2008. Vier keer verloor ze de finale: in 2002, 2003, 2009 en 2017 (tegen Garbiñe Muguruza).

Dit seizoen kende de oudere zus van Serena nog maar weinig succes in grandslams. Op de Australian Open en Roland Garros moest ze al na een match inpakken.