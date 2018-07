Appelmans onder de indruk van Van Uytvanck: "Misschien wel haar strafste wedstrijd ooit" TLB

Alison Van Uytvanck (WTA 47) slaagde er gisteren als eerste Belgische tennisster in om de titelverdedigster uit te schakelen op Wimbledon. Onze landgenote klopte de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 3) in drie sets en Sabine Appelmans is danig onder de indruk van het niveau dat 'Ali' haalde.

"We wisten natuurlijk dat Van Uytvanck uit de voeten kan op gras", aldus Appelmans, die nu voor Eurosport commentaar geeft bij de matchen op het Londense gras. "Op de Wimbledon-banen komt ze goed uit de verf met haar vlakke slagen. Dat wisten we, maar het is er de voorbije jaren te weinig uit kunnen gekomen. Na haar kwartfinale op Roland Garros in 2015 heeft ze het moeilijk gehad om te bevestigen. Hoe dat komt? Ze geloofde misschien niet altijd genoeg in eigen kunnen. Maar gisteren was dat wél het geval. Ze had vertrouwen te over en daar heeft haar trainerswissel volgens mij wel veel mee te maken."

Van Uytvanck klopte voor het eerst in haar loopbaan een top 10-speelster en Appelmans vindt dat ze die zege allerminst gestolen heeft. "Van Uytvanck raakte de ballen op het juiste moment, ze ging handig om met de diepe slagen van Muguruza en ze serveerde ook heel erg goed. 't Was echt indrukwekkend."

"Er liggen mogelijkheden"

Appelmans noemt de wedstrijd van Van Uytvanck tegen Muguruza "misschien wel haar beste wedstrijd ooit". "Natuurlijk was haar kwartfinale op Roland Garros ook heel straf, maar deze zege mogen we écht hoog inschatten. Dit was misschien wel haar strafste wedstrijd ooit. Ze speelde beter dan drie jaar geleden in Parijs."

Net omdat ze een prima indruk naliet, gelooft Appelmans dat de volgende ronde niet het eindstation moet zijn voor onze landgenote. Morgen treft ze de Estse Anett Kontaveit (WTA 27). "Kontaveit is een lastige tegenstandster - ze mept ongelooflijk hard tegen een bal. Maar een goede Van Uytvanck moet opgewassen zijn tegen haar."

"Er zijn al flink wat ronkende namen huiswaarts gestuurd en verder in het toernooi kan ze nog speelsters als Kasatkina of Barty tegenkomen. Er liggen dus wel mogelijkheden, al wordt het ook wel afwachten hoe Van Uytvanck in de volgende ronde voor de dag zal komen. 't Is al meermaals gebleken dat de wedstrijd na een knappe zege een struikelblok kan zijn - vraag dat maar aan Stan Wawrinka. Maar ik verwacht niet dat Van Uytvanck zich zal laten vangen."