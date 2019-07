Andy Murray beleeft triomfantelijke terugkeer op Wimbledon LPB

Andy Murray heeft een triomfantelijke terugkeer beleefd op Wimbledon. De Schot won samen met de Fransman Pierre-Hugues Herbert zijn eerste partij in het dubbelspel. Murray en Herbert waren met 4-6, 6-1, 6-4, 6-0 te sterk voor de Fransman Ugo Humbert en de Roemeen Marius Copil. De partij werd vanwege de publieke belangstelling op Court 1 gespeeld. In de laatste set was het dak dicht.

Murray ontbrak vorig jaar op Wimbledon vanwege een zware heupblessure. Begin dit jaar deed hij mee aan de Australian Open, maar dat bleek geen succes en even leek het einde loopbaan. Na een nieuwe operatie besloot Murray weer te beginnen in het dubbelspel. De 32-jarige Schot, die onlangs in het dubbelspel het toernooi van Queen's won, neemt aan de zijde van Serena Williams ook deel aan het gemengd dubbelspel.