Alison Van Uytvanck houdt focus ondanks nieuw succes: “Vieren kan achteraf” FDW

07 juli 2018

16u51 0 Wimbledon Eerste toptienscalp: check! Eerste keer in de tweede week van Wimbledon: check! Beste ranking (WTA 37): check! Alison Van Uytvanck zweeft na een zege op Anett Kontaveit (WTA 27) nog even verder door Londen.

Op de dag van de Gay Pride in de Engelse hoofdstad bouwde Alison Van Uytvanck verder aan haar sprookje op Wimbledon. Overtuigende zege op Anett Kontaveit en voor het eerst naar de achtste finale op de All England Club. “Waarom meent altijd iedereen dat ik beter op gravel en hardcourt speel? Vanwege mijn resultaten?”, vroeg de Brabantse zich af. “Ik hou van grastennis!” Dat toonde ze vandaag nog maar eens op een zonovergoten baan twaalf. Niet evident wel te verstaan na de stunt van donderdagavond tegen titelverdedigster Garbine Muguruza. “Het was moeilijk om na die wedstrijd de focus terug te vinden, ik moest als het ware resetten”, zei Van Uytvanck. “Ik had gisteren een goede training en deze morgen een goede opwarming. Ik was dan ook klaar om terug op de baan te gaan. Ik zei tegen mezelf: het tornooi is nog bezig, vieren kan je altijd nog achteraf.”

Daarom dat de 24-jarige Grimbergse zichzelf dan maar uitnodigde voor de tweede week van Wimbledon. “Ik begon de match redelijk goed”, wist Van Uytvanck. “Ik retourneerde sterk en zette veel druk op haar. Zij begon daarna beter en beter te spelen, minder fouten te maken waardoor ik wel wat nerveuzer werd. Maar agressief zijn en in het punt blijven was de sleutel voor de overwinning.” Dat zal ook de opdracht worden tegen Daria Kasatkina (WTA 14). “We hadden al een heel spannende match in Eastbourne vorige week (5-7, 6-4, 6-1 voor de Russin, red). Maar daar serveerde ik niet goed (Van Uytvanck sukkelde met de heup, red). Hier op Wimbledon draait mijn opslag alsmaar beter. Ik hoop dat ik dat niveau ook maandag kan brengen en ik hoop dat we een goede match gaan krijgen.”

Drie jaar geleden stond Van Uytvanck al eens in de kwartfinale van Roland Garros. Overmorgen heeft ze een kans om die prestatie te evenaren op Wimbledon. “Ik voel me nog beter dan toen”, wist onze landgenote. “Ik had hier een veel moeilijker parcours. Muguruza, Kontaveit, Kasatkina zijn toch redelijk grote namen. Ik denk dat dit qua resultaat toch al wel kan tellen. Vandaag geniet ik er ook meer van dan in 2015. Die zege op Muguruza was een droom maar ik besef het allemaal toch wel wat meer.” Door haar vierde ronde staat Van Uytvanck over tien dagen ook in de top 40 van de wereld. “Dat heb ik ook gezien”, lachte ze. “Het is leuk om zo’n goed tornooi sowieso af te sluiten met een nieuwe hoogste ranking.”