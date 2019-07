15-jarig toptalent stuurt 24 jaar oudere Venus Williams naar huis: “Ze was altijd mijn idool” DMM

Bron: AP 2 Wimbledon Cori Gauff, remember the name. D e pas 15 jarige Amerikaanse heeft voor een stunt gezorgd in Wimbledon. Ze stuurde landgenote Venus Williams in de eerste naar huis. Het werd twee keer 6-4.

Gauff hoorde pas vlak voor de start van Wimbledon dat ze mocht deelnemen aan de kwalificaties. Ze is de nummer 313 van de wereld en had zelfs voor de voorronden een wildcard nodig. Daarin bleek de Amerikaanse ‘school girl’ niet onder de indruk. Gauff ontzegde Greet Minnen haar plaats op de hoofdtabel. In de eerste ronde mocht ze meteen uitkomen tegen de 24 jaar oudere Venus Williams.

Venus en Serena Williams zijn altijd de idolen van Gauff geweest. Opvallend, want vijfvoudig winnares Venus Williams won Wimbledon twee keer voordat Gauff geboren was (2000 en 2001). “Zij deden me realiseren wat mogelijk was. Er waren nooit veel gekleurde spelers in de tennissport, zeker niet in Noord-Amerika”, zei Gauff bij aanvang van het toernooi.

Gauff benutte na een sterke wedstrijd haar vierde wedstrijdpunt tegen de oudste van de Williams-zusjes. “Ik had nooit geloofd dat dit zou gebeuren. Ik leef in een soort droom nu”, zei ze met tranen in de ogen na haar zege. “Ik heb nog nooit op zo’n grote baan gespeeld. Maar ik vertelde mezelf dat de lijnen precies hetzelfde liggen als op andere banen.”

De tiener staat bekend als een van de grootste talenten ter wereld. De voormalig nummer 1 bij de junioren speelt in het ITF-circuit, het niveau onder de WTA-toernooien. Ze is de jongste winnares van een eersterondeduel op Wimbledon sinds Jennifer Capriati in 1991. Eerder won Gauff ook al Roland Garros voor junioren.