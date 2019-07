's Werelds nummer één Barty maat te sterk voor Van Uytvanck in tweede ronde op Wimbledon TLB

04 juli 2019

13u01 0 Wimbledon Alison Van Uytvanck (WTA 58) heeft niet kunnen stunten tegen ‘s werelds nummer één Ashleigh Barty op Wimbledon. Van Uytvanck verloor in de tweede ronde op het Londense gras kansloos in twee sets, het werd 6-1 en 6-3 na amper 54 minuten.

Barty was in aanloop naar de partij nochtans op haar hoede voor onze landgenote - “ze speelt snel en heeft een sterke service”. Maar in de beginfase kon Van Uytvanck haar toch maar weinig in de weg leggen. Via een love game kwam Barty op voorsprong en meteen daarna ging ze door de service van de Brabantse. Barty - zichtbaar in bloedvorm - zette Van Uytvanck onder druk, liet haar flink wat meters afhaspelen en dicteerde simpelweg de wet.

Na amper acht minuten spelen leidde de Australische al met 3-0 - a walk in the park. In het vierde game ging Barty alweer door de opslag van onze landgenote, onder meer na twee heerlijke lobballetjes. De toeschouwers op Court No. 2 zagen Barty ook prima serveren. Kansen om iets te forceren op de service van de nummer één van de wereld kwamen er niet voor Van Uytvanck, die op het einde van de set wel wat agressiever begon te spelen. Bij 5-0 kon ze haar eigen service een keer behouden, maar nadien serveerde Barty de set toch gewoon uit: 6-1.

Van Uytvanck liet de moed niet zakken en klom in set 2 op voorsprong. Maar het niveau van Barty bleef indrukwekkend. Haar returns waren snedig, ze kreeg de juiste lengte in haar slagen en varieerde ook goed. Bij 1-1 kwam ze 0-40 voor en het tweede breakpunt was uiteindelijk ook het goede. Van Uytvanck moest zo alweer achter de feiten aanhollen en de Australische stapelde de knappe punten op.

Een derde succesvolle lob leverde Barty ook bij 3-1 een breakpunt op en dat verzilverde de winnares van Roland Garros. Barty stoomde door richting 5-1 en Van Uytvanck moest zo met de rug tegen de muur serveren. Dat deed ze goed. Het werd 5-2 en daarna zelfs nog 5-3. Maar op de service van Van Uytvanck klaarde Barty dan toch koeltjes de klus: 6-3. Barty wint zo haar veertiende (!) opeenvolgende match.