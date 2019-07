“Pure arrogantie” volgens sommigen. Maar wat is het verhaal achter de speciale viering van Djokovic? TLB

15 juli 2019

Bron: CNN, Wimbledon 0 Wimbledon ‘t Was een opvallend beeld na de epische Wimbledon-finale van gisteren: Novak Djokovic (32) die even wat grassprieten plukte en die doodleuk naar binnen werkte om zijn vijfde eindzege te vieren. “Pure arrogantie”, vonden verschillende twitteraars, maar Djokovic was niet aan zijn proefstuk toe.

Number five tastes good 🌱#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/ktpL2usWOw Wimbledon(@ Wimbledon) link

“Het was op mentaal vlak misschien wel de zwaarste wedstrijd die ik ooit heb gespeeld”, sprak Djokovic na de titanenstrijd van vijf uur. De Serviër haalde het op het heilige Londense gras van Roger Federer in vijf sets: 7-6 (7/5), 1-6, 7-6 (7/4), 4-6, 13-12 (7/3). “In fysiek opzicht was de finale van het Australian Open (2012) tegen Nadal van zes uur het zwaarst, maar deze was mentaal van een ander niveau. Deze wedstrijd had alles. Het had makkelijk zijn kant op kunnen vallen (Federer kreeg zelfs twee matchpunten, red.). Maar op de belangrijkste momenten, in de drie tiebreaks, heb ik mijn beste tennis kunnen laten zien. Om eerlijk te zijn had ik dit scenario al voorspeld en gevisualiseerd wat er zou gebeuren.” (De tekst loopt verder onder de foto’s)

Nadat Federer de match eindigde met een flinke fausse queue en de buit binnen was voor Djokovic, pakte de Serviër uit met een opmerkelijke viering. Eerst tuurde hij secondenlang naar de tribunes van het Centre Court, om dan door de knieën te gaan, wat gras te plukken en de sprieten doodleuk op te eten. Menig wenkbrauw werd gefronst, maar voor de trouwe volgers van de nummer één van de ATP-ranking was het geen verrassing.

Ik hou van de smaak van het gras van Wimbledon, want daardoor weet ik dat ik het goed gedaan heb Djokovic in 2018

“Dat ik gras eet? Dat is een beetje traditie geworden”, zei Djokovic zelf na zijn triomf van vorig jaar. “Ik deed het na mijn eerste overwinning hier in 2011 en nam me voor om het te blijven doen. Het was één van mijn grootste dromen om ooit Wimbledon te winnen. Toen ik zeven of acht jaar oud was, maakte ik de Wimbledon-trofee na en die stak ik dan in de lucht voor mijn raam. ‘Als ik ooit echt win, moet ik wat gras eten’, bedacht ik me eens. Geen idee waar dat idee vandaan kwam, maar in 2011 deed ik het wel. En ik moet zeggen: het was het lekkerste dessert dat ik in mijn hele leven gegeten heb. Ik hou van de smaak van het gras van Wimbledon, want daardoor weet ik dat ik het goed gedaan heb.” Djokovic voegde er vorig jaar aan toen dat hij “graag nog minstens één keer het gras wilde proeven” en zo geschiedde gisteravond dus ook.

“Hopelijk over vijf jaar dezelfde aanmoedigingen als Federer”

Op het Centre Court was het publiek gisteren duidelijk op de hand van Federer, die daardoor volgens Djokovic het mentale voordeel had. “Op sommige momenten probeer ik het te negeren, wat vrij lastig is. Als het publiek ‘Roger’ schreeuwt, dan doe ik net alsof ik ‘Novak’ hoor. Dat klinkt zielig, maar het is wel zo”, aldus de Serviër. “Hopelijk krijg ik over vijf jaar dezelfde aanmoedigingen.”

Ook Boris Becker, tussen 2013 en 2016 coach van Djokovic en tijdens Wimbledon analist voor de BBC, merkte de duidelijke voorkeur voor de ‘FedExpress’ op. En dat zinde de Duitser niet echt. “Ik vind dat Djokovic meer respect verdient”, aldus Becker, zelf in 1985, 1986 en 1989 de beste op het Londense gras. “Federer is de beste tennisser aller tijden en verdient ook alle lof die hij krijgt. Maar anderzijds verdient iemand die Wimbledon al vijf keer won toch ook wat meer erkenning.”

“Als Djokovic en Federer hier volgend jaar weer tegen elkaar spelen, dan hoop ik toch dat de aanmoedigingen wat eerlijker verdeeld zullen zijn. Nu lijkt het wel dat Djokovic het feestje van Roger en Rafa is binnengedrongen en dat hij de party pooper is. Na zestien grandslamtitels mogen de tennisfans de prestaties van Novak Djokovic stilaan wel naar waarde beginnen te schatten. Ik denk zelfs dat Djokovic nog meer grandslams kan winnen dan Federer en Nadal, al zal ik dat niet te luid roepen. Maar de race is wel ingezet.”

Djokovic heeft nu 16 grandslams op zijn palmares en nadert zo op Nadal (18) en Federer (20). “Maar die jongens winnen ook nog altijd grandslams”, zegt Djokovic daar zelf over. “In zekere zin vullen we elkaar aan. We maken mekaar sterker. Waarschijnlijk komt het alleen door die twee gasten dat ik nog altijd dit niveau haal. Het feit dat zij geschiedenis schrijven, motiveert me ook om hetzelfde te doen.”