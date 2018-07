'Nole' is back! Djokovic moet tegen Anderson slechts één set flink zwoegen en pakt vierde Wimbledon-trofee GVS

15 juli 2018

17u30

Wimbledon Novak Djokovic (ATP 21) is helemaal terug. De 31-jarige Serviër heeft tegen Kevin Anderson (ATP 8) voor een vierde keer Wimbledon gewonnen. 'Nole' moest enkel in de laatste set stevig puffen. Het werd na twee uur en negentien minuten 2-6, 2-6 en 6-7 (3/7).

De sterren stonden niet echt gunstig voor Kevin Anderson. Liefst 6 uur en 36 minuten moest de Zuid-Afrikaan knokken om zich te verzekeren voor een plek in de finale. Op de koop toe kon het nummer acht van de wereld slechts één ontmoeting van Djokovic winnen, die nota bene al van 2008 dateert. Niet dat de Serviër na de thriller tegen Nadal zo fris als een hoentje aan de start kwam, maar de drievoudige laureaat van het Londense gras heeft na twee jaar vol kommer en kwel zijn oude niveau helemaal teruggevonden. En dat was er aan te zien.

49 aces schudde Anderson in de match tegen Isner uit het racket, maar zijn service als grootste wapen liet de Zuid-Afrikaan in deze eindstrijd meteen in de steek. Djokovic profiteerde optimaal van een vroege dubbele fout en sloeg de kloof: 0-2.

'Nole' daarentegen was op geen schuiver te betrappen en varieerde in zijn slagen als vanouds. Anderson wist bijwijlen niet van welk hout pijlen te maken, stapelde de gedwongen missers op en leverde bij 1-3 alweer zijn opslagspel in. Vervolgens serveerde Djokovic met succes voor de set, een stukje masterclass. 2-6 na amper 29 minuten, prins William en Kate Middleton genoten met volle teugen.

Vermoeid?

De tweede set begon haast identiek aan de eerste. Djokovic wist precies hoe om te gaan met de kanonopslagen van zijn tegenstrever en snoepte alweer de eerste service van Anderson af. Ook nu was de moeilijkste klus voor de Serviër dus al vroeg geklaard, zeker omdat het nummer 21 van de wereld zijn niveau van het eerste bedrijf gewoon herhaalde én twijfels bij Anderson meer en meer de kop opstaken. Ogenschijnlijk eenvoudige ballen vlogen haast Centre Court uit. Het moest toch zijn dat de Zuid-Afrikaan nog lood in de benen voelde na zijn marathonpartij. Bij 1-3 leverde hij immers alweer zijn servicegame in.

De moedeloosheid was van het gezicht van Anderson af te lezen, maar in de laatste games van set twee wist hij zijn niveau toch wat op te krikken. Bij 1-4 op de opslag van zijn opponent kwam hij tot deuce en bij 2-5 versierde hij zelfs een breakpunt. Maar geen zorgen bij Djokovic. Hij werkte de penibele situatie weg en haalde ook de tweede set binnen. Alweer 2-6. Djokovic stond op één set van een vierde Wimbledon-triomf, na 2011, 2014 en 2015.

Oerkreet

De opflakkering gaf de finalist van de US Open van vorig jaar wel moed. Zijn opslagen waren beter en hij schudde zowaar enkele knappe winners uit de mouwen. De derde set was zo met niets vergelijkbaar met de eerdere twee. Bij een 4-3 kreeg Anderson - die zijn voet nu wel naast die van Djokovic kon zetten - zelfs een gouden breakkans. De Serviër werkte het gevaar met een serve en volley koeltjes weg. De oerkreet van 'Nole' sprak boekdelen - het was werken geblazen.

En wat kwam de concentratieverlies op een slecht moment voor de Serviër. Bij 5-4 maakte hij zowaar drie dubbele fouten, Anderson had tweemaal de kans om een vierde set uit de brand te slepen. Na een spraakmakende rally waar werkelijk álles inzat én na een heerlijk listig balletje herstelde Djokovic echter de orde. 5-5. Maar Anderson nam zo stilaan het voortouw in de match en versierde bij een 6-5 alweer drie setpunten. Djokovic poetste ze alle drie weg, een tiebreak zou uitmaken of er alsnog een vierde set op het Londense gras zou gespeeld worden.

En dan kwamen de kwaliteiten van een echte kampioen weer naar boven. Met een fantastische passeerslag zorgde hij voor de eerste mini-break waarna Anderson ook zijn volgende service ongelukkig inleverde. Djokovic liet zich niet meer de kaas van het brood eten, de strijd was gestreden. 2-6, 2-6 en 6-7 (3/7). Het is zijn dertiende grandslamtitel. Door de eindzege pronkt Djokovic morgen op een tiende stek op de ATP-ranking.