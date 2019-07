“Niet eerlijk”: tennisster incasseert scherpe reacties over haar Wimbledon-outfit, maar slaat terug TLB

02 juli 2019

12u03 2 Wimbledon Het werd een speciale openingsdag van Wimbledon voor Elina Svitolina. De Oekraïense won haar eersterondepartij op het Londense gras zonder veel moeite tegen Daria Gavrilova (7-5, 6-0). Maar na de partij ging het niet enkel over het goede tennis van Svitolina. Ook haar outfit kreeg de nodige aandacht.

De strenge kledingvoorschiften op Wimbledon zijn genoegzaam bekend. De tennissers en tennissters mogen het gras van de All England Lawn Tennis & Croquet Club enkel betreden in een maagdelijk wit plunje. Nike, de kledingsponsor van Svitolina, bezorgde de nummer 8 van de WTA-ranking een wit jurkje om aan te treden op het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Maar op de sociaalnetwerksites was niet iedereen even enthousiast over de uitrusting en dat ontging de tennisster niet.

“Het kleedje van Svitolina is zo basic, dat ik het gevoel krijg dat Nike er niet al te veel moeite in heeft gestoken”, schreef iemand op Twitter. “Ze lijkt wel zwanger”, vond een andere twitteraar dan weer. Maar die kritiek pikte Svitolina niet zomaar. “Niet al te veel moeite? Daar ben ik het TOTAAL niet mee eens. Bekijk alle details van dit jurkje eens!”, was de reactie van Svitolina, die tijdens de persconferentie na haar match aangaf waarom ze niet opgezet was met de kritische reacties. “Ik vind die kritiek helemaal niet eerlijk. Vooral voor de ontwerpers is dit een kaakslag, want zij hebben echt heel hard aan deze outfit gewerkt.”

“Ik heb een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier en daar zag ik hoe hard er achter de schermen aan onze outfits gewerkt wordt. We moeten dat écht appreciëren. Mensen denken vaak dat een tennistoernooi niet veel meer is dan wat wedstrijden spelen, maar dat is het natuurlijk wel. Er gaat zóveel voorbereidend werk aan vooraf, ook van de mensen die onze kledij maakt. En dat mogen we absoluut niet vergeten.” In de tweede ronde kruist Svitolina de degens met de Russin Margarita Gasparyan.

“minimum effor” 🤨.... COMPLETELY DISAGREE !! Take a close look at all the details this dress has !!!! https://t.co/LibHHDWef9 @Nikecourt https://t.co/7hyD2nDS3K Elina Svitolina(@ ElinaSvitolina) link

Het matchpunt van Svitolina tegen Gavrilova: